Lyna Mahyem : Une âme à découvrir à travers la musique

Lyna Mahyem, talentueuse artiste RnB franco-algérienne, revient sur le devant de la scène musicale avec son quatrième album intitulé « Mon Âme ». À travers cet opus introspectif, elle invite son public à plonger dans les profondeurs de son être, offrant une œuvre marquée par la sincérité, l’universalité et le courage. Sacré « Artiste musicale de l’année 2023 » aux Tik Tok Awards et numéro un sur YouTube Shorts France, Lyna sera en concert au Zenith de Paris, en novembre 2024.

Lyna Mahyem a toujours prôné l’authenticité dans sa musique. Après avoir ouvert son cœur dans « Authentic » en 2022, elle choisit d’explorer les recoins plus profonds de son âme avec « Mon Âme ». Ce nouvel album représente une étape cruciale dans son parcours artistique, où elle se livre sans filtres, illustrant la complexité des émotions humaines à travers ses textes et mélodies.

« Mon Âme » se distingue par des collaborations poignantes, notamment avec Nassi et Numidia Lezoul, cette dernière étant une figure influente sur les réseaux sociaux et dans le monde de la musique et du cinéma. Leur chanson « Jamais Yensak » aborde avec une émotion palpable le thème de l’espoir et du sacrifice, témoignant de la capacité de Lyna à créer des œuvres d’une résonance universelle.

Numidia, connue pour son immense popularité sur les réseaux sociaux avec plus de 7 millions d’abonnés sur Instagram et son statut d’icône en Algérie, apporte son talent à ce morceau. « Jamais Yensak », signifiant « Il ne t’oubliera jamais », est une balade RnB romantique portée par une douce mélodie au piano, où les influences des deux artistes se fondent en une harmonie parfaite. La chanson explore le thème de l’espoir et du sacrifice, racontant l’histoire d’un clandestin contraint de quitter son amour pour chercher une vie meilleure en France. Un clip visuellement captivant, tourné entre la France et l’Algérie, accompagne cette ode émouvante.

Lyna Mahyem une artiste accomplie

Lyna Mahyem est une source d’inspiration, prouvant que la musique peut être un vecteur puissant de messages profonds et de changement. Avec « Mon Âme », elle nous offre un voyage musical empreint d’émotions, marquant ainsi une nouvelle étape brillante dans sa carrière déjà remarquable. « J’ai puisé au fond de mon âme pour ce disque« , confie-t-elle, témoignant de l’exploration sincère et courageuse de son être intérieur.

Célébrée comme l’artiste musicale de l’année 2023 aux Tik Tok Awards et dominante sur YouTube Shorts France, Lyna ne cesse d’impressionner. Elle annonce un concert évènement au Zénith de Paris, le 10 novembre 2024. Cela promet une expérience inoubliable pour ses fans. Née à Paris le 29 juin 1995 et ayant grandi à Argenteuil dans un environnement populaire, Lyna a toujours été passionnée par la musique. Influencée par des icônes telles que Whitney Houston, Mariah Carey, et Beyoncé, elle a su créer un style unique, mélangeant RnB, pop, et hip-hop. Ses textes, touchants et profonds, parlent d’amour, de rêves, et de réussite, résonnant ainsi avec un large public.