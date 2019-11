NRJ Music Awards : Bilal Hassani se rase la tête en direct et lance un nouveau pari !

Le chanteur Bilal Hassani a tenu la promesse de se raser la tête en cas de victoire aux NRJ Music Awards. L’interprète de Roi s’est en effet laissé raser en direct.

Ce mardi 12 novembre 2019, alors qu’il était l’invité de C’Cauet, Bilal Hassani, venu célébrer son triomphe aux NRJ Music Awards, samedi 10 novembre dernier sur TF1, où il a remporté le prix de « la révélation francophone de l’année », le chanteur Bilal Hassani a tenu une promesse faite à ses sympathisants. Avant la cérémonie, l’interprète de Roi avait lancé un pari risqué : celui de se raser la tête en cas de victoire.

« J’ai dis que, si je gagnais, je me rasais le crâne. A la base, c’était pour rire mais tout le monde m’a pris au sérieux. Cauet m’a appelé en pleine émission pour parler de ce pari et ça a fait effet boule de neige. Si je gagne ce soir, je serai mi-content mi-terrifié à l’idée de ne plus avoir de cheveux (rires) », avait expliqué Bilal Hassani, un peu avant le début des NRJ Music Awards 2019. Et ce mardi dans le studio de NRJ, le chanteur a tenu parole.

« J’assume et j’ai hâte de le faire je vais avoir mes petits rituels de chauves », a plaisanté Bilal Hassani, rassuré par Cauet qui lui fait miroiter « ce bonheur absolu de te laver le soir et de ne plus te coucher avec les cheveux mouillés ». Mais le chanteur regrette tout de même, lorsque Cauet est passé à l’acte, avec sa tondeuse qui a tout… rasé sur son passage. « Oh la la pourquoi j’ai fait ça moi (…). J’aimais bien mes cheveux quand même. Y’a de la matière. Je n’ai jamais vu mon crâne c’est ça qui m’inquiète si ça se trouve j’ai des bosses ».

A peine a-t-il regretté que Bilal Hassani lance un nouveau pari : « L’année prochaine si je suis nommé artiste masculin de l’année, je me teins les sourcils en blond ». Vivement l’année prochaine, avec un Bilal Hassani new look ! Qui sait ?

