Novelas TV domine le paysage TV en Côte d’ivoire

Mediamétrie, leader françase des études et de la mesure d’audience des médias, vient de publier ses chiffres sur le poids de la télévision en Côte d’ivoire. Sur deux mois d’étude, entre le 24 mars et le 20 mai 2019, plus de 9 personnes sur 10 (91,6%) habitant à

Abidjan et à Bouaké ont regardé la télévision durant un jour de semaine. Ils y ont consacré en moyenne 3 heures et 48 minutes chaque jour.

Sur cette période, les chaînes de télévision ivoiriennes ont réalisé une part

d’audience de 19,8% et c’est Novelas TV qui rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien, juste devant la RTI1 et la RTI2. Novelas est une chaîne de séries du groupe Canal+ destinée au public féminin.

