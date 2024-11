Nour Qamar : la jeune étoile tunisienne illumine la scène musicale arabe avec « Ghali »

Révélée au grand public par son passage remarqué dans The Voice Kids sur MBC en 2016, la chanteuse tunisienne Nour Qamar continue de briller. Avec la sortie de Ghali, elle confirme son statut d’artiste montante dans l’industrie musicale arabe. Produit par Platinum Records et réalisé par Amer Salman au Liban, le clip de Ghali met en scène une jeune femme qui, malgré son jeune âge, porte une maturité artistique et une sensibilité qui séduisent un large public.

Nour Qamar s’est rapidement imposée comme l’une des voix les plus prometteuses de sa génération. Grâce à sa voix puissante et son timbre unique, elle a su conquérir des millions de fans sur les réseaux sociaux, devenant une véritable icône pour de nombreux jeunes en Tunisie et au-delà. Cette popularité n’est pas uniquement due à son passage télévisé ; Nour a su nourrir cette relation avec son public à travers des prestations marquantes et des titres qui allient tradition et modernité.

De « The Voice Kids » à la scène internationale

Originaire de Tunisie, Nour Qamar a captivé l’attention des téléspectateurs dès son apparition sur l’émission de télévision, diffusée sur MBC, The Voice Kids. Des prestation qui ont lancé sa carrière. Depuis, elle fait évoluer son art en explorant de nouveaux horizons musicaux. Son parcours comprend des collaborations variées avec d’autres artistes et une présence active lors d’événements musicaux majeurs. Avec son ambition de faire rayonner la culture musicale tunisienne et arabe à l’international, Nour incarne l’audace et la détermination d’une génération d’artistes ouverts sur le monde.

Ghali, qui mêle des influences égyptiennes et des sonorités contemporaines, reflète l’évolution artistique de Nour Qamar. La chanson, écrite par Mahmoud Selim et composée par Jaber Gamal, avec les arrangements de Tiam Tariq, montre sa capacité à s’approprier divers styles. Le clip, avec ses décors vibrants et sa réalisation soignée, souligne le talent de Nour pour allier profondeur et légèreté dans ses interprétations.

Au-delà de sa voix, Nour inspire de nombreux jeunes artistes grâce à son authenticité et son engagement. Elle est ainsi devenue un modèle de réussite et d’intégrité pour une génération avide de nouvelles icônes.

Une carrière en pleine ascension

En 2017, Nour avait déjà montré sa polyvalence en incarnant le rôle vedette de l’enfant dans le film À la recherche d’Umm Kulthum. Une prestation qui souligna ses qualités d’interprète au-delà de la musique. Depuis, ses titres Zay Al-Fol et Voleur ont connu un grand succès, consolidant sa place dans l’industrie musicale arabe.

Avec la sortie de Ghali, Nour Qamar s’affirme comme une figure incontournable de la nouvelle scène musicale arabe. La chanson rencontre déjà un accueil enthousiaste du public. Il est certain que l’avenir réserve de nouvelles réussites à cette étoile montante, qui continue d’illuminer la scène musicale par son talent et sa passion pour la musique.