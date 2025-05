Nigeria-Tunisie U20 : un réalisme implacable pour une courte mais précieuse victoire

Le Nigeria a parfaitement entamé sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations U20 2025 en s’imposant face à la Tunisie (1-0), ce jeudi au stade du 30 juin au Caire. Une rencontre intense et équilibrée, marquée par une efficacité clinique des Flying Eagles et un manque de réussite pour des Aiglons de Carthage pourtant combattifs.

Grâce à ce succès, les Nigérians prennent provisoirement la tête du groupe B en attendant le duel entre le Maroc et le Kenya.

Un duel engagé dès les premières minutes

Dès le coup d’envoi, les deux formations se sont livrées à un bras de fer énergique. La Tunisie a bien failli surprendre le Nigeria dans les dix premières minutes, en multipliant les offensives par Omar Ben Ali, Rayane Anane et Rayane Rhimi. Mais la défense nigériane, solidaire et concentrée, a su résister. En face, les Flying Eagles ont répondu par une belle activité offensive, notamment avec une tête dangereuse à la 12e minute qui a frôlé le poteau tunisien.

Ibrahim Auwal, bourreau d’une défense tunisienne en manque de rigueur

Le match a basculé à la 38e minute sur une erreur défensive fatale des Tunisiens. Profitant d’un ballon mal négocié en retrait, Ibrahim Auwal a placé une frappe croisée imparable pour tromper Thomas Zouaghi, impeccable jusque-là. Ce but a mis les Nigérians en confiance et leur a permis de gérer la suite de la rencontre avec sérénité. Zouaghi a néanmoins continué à briller dans sa cage, et empêché l’addition de s’alourdir avant la pause.

Une deuxième période tendue et rythmée par la VAR

Au retour des vestiaires, les Tunisiens ont multiplié les tentatives pour revenir au score. Khalil Ayari a manqué le cadre à la 56e minute, tandis qu’Anis Doubal a vu sa frappe repoussée par le gardien nigérian à la 88e. La VAR a joué un rôle déterminant dans cette seconde période, d’abord en confirmant l’absence de penalty pour la Tunisie avant la pause, puis en annulant un penalty accordé au Nigeria à la 70e minute. Ces décisions arbitrales ont accentué la tension d’une fin de match haletante.

Le Nigeria en position de force, la Tunisie déjà sous pression

Avec cette victoire, le Nigeria s’installe en tête du groupe B et envoie un message clair à ses concurrents. Solides dans les duels, efficaces devant le but et sereins en défense, les Flying Eagles confirment leur statut de favoris. En revanche, la Tunisie est déjà dos au mur. Battus malgré une prestation encourageante, les Aiglons devront impérativement réagir face au Kenya lors de la deuxième journée s’ils veulent encore croire à une qualification.