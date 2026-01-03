Nigeria : une procédure en cours contre le conducteur d’Anthony Joshua après l’accident mortel

Au Nigeria, la justice a engagé des poursuites contre le conducteur d’Anthony Joshua après l’accident de la route qui a coûté la vie à deux membres de l’entourage du boxeur. Le drame s’est produit le 29 décembre sur l’axe Lagos-Ibadan, alors que le champion séjournait dans le pays après son dernier combat. Le chauffeur est notamment poursuivi pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort et conduite sans permis valable. Cette affaire judiciaire jette une ombre sur le séjour nigérian du boxeur britannique, profondément marqué par ce double deuil.

Alors qu’il célébrait sa récente victoire contre Jake Paul sur la terre de ses ancêtres, le boxeur star Anthony Joshua a été brutalement projeté au cœur d’un drame humain et judiciaire. Ce qui devait être une parenthèse de repos s’est transformé en tragédie le 29 décembre dernier, lorsqu’un accident de la route a coûté la vie à deux membres de son équipe rapprochée. Aujourd’hui, l’enquête progresse et la justice nigériane a décidé de sévir contre l’homme qui se trouvait au volant.

Des accusations lourdes contre le conducteur du champion

La police de l’État d’Ogun a officiellement lancé les poursuites ce vendredi. Adeniyi Mobolaji Kayode, l’homme de 46 ans qui conduisait le SUV transportant le boxeur et ses proches, fait face à une série de chefs d’accusation particulièrement graves. Selon Oluseyi Babeseyu, porte-parole de la police locale, le conducteur est inculpé de « conduite dangereuse ayant entraîné la mort », mais aussi de « conduite sans permis valable » et de « conduite imprudente ».

Ces charges font suite aux premières constatations des autorités qui pointent une vitesse excessive au moment de l’impact. Actuellement maintenu en détention, le quadragénaire devra s’acquitter d’une caution fixée à cinq millions de nairas, soit environ 3 000 euros, s’il souhaite recouvrer une liberté provisoire avant son procès. Son passage devant le tribunal est d’ores et déjà programmé pour le 20 janvier prochain.

Une embardée fatale sur l’axe Lagos-Ibadan

Le déroulement des faits, survenu sur l’une des autoroutes les plus fréquentées du pays, témoigne de la violence du choc. Le véhicule, qui circulait à vive allure, a été victime de l’éclatement d’un pneu avant de percuter de plein fouet un camion stationné sur le bas-côté à Sagamu. Le bilan est lourd pour l’entourage du champion : Latif Ayodele et Sina Ghami, deux préparateurs physiques essentiels à la carrière de Joshua, sont décédés sur le coup.

Les rapports de l’Agence de contrôle et d’application du code de la route (TRACE) confirment que la combinaison d’une défaillance technique et d’une allure non maîtrisée a rendu l’accident inévitable. Cet événement tragique vient endeuiller le sport britannique et nigérian, alors que Joshua profitait de ses vacances après son combat médiatisé diffusé sur Netflix.

Quel avenir pour Anthony Joshua après le traumatisme ?

Légèrement blessé lors de la collision, l’ancien champion du monde des poids lourds a pu quitter l’établissement hospitalier de Lagos où il avait été admis en urgence. Si son intégrité physique semble préservée, le choc psychologique de la perte de ses deux collaborateurs est immense. Le boxeur de 36 ans, dont les parents sont originaires du Nigeria, voit son séjour symbolique marqué à jamais par ce deuil national.

Cette tragédie survient à un moment charnière de sa carrière. Après avoir terrassé Jake Paul par KO, Joshua avait immédiatement affiché ses ambitions en défiant son rival historique, Tyson Fury. Alors que le monde de la boxe attendait l’officialisation de ce choc au sommet, le champion doit désormais faire face à une réalité bien plus sombre et aux procédures judiciaires qui entourent la disparition de ses amis.