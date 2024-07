Nigeria : nouveau procès collectif contre 125 membres de Boko Haram

Un procès historique s’est déroulé au Nigeria, condamnant 125 membres de Boko Haram pour divers crimes, marquant un tournant dans la lutte anti-terrorisme du pays.

Cette semaine, dans l’Etat de Niger au Nigeria, un procès collectif très attendu contre 125 membres de Boko Haram a eu lieu dans un centre de détention militaire. Le verdict est tombé : tous les accusés ont été reconnus coupables. Ce jugement marque une étape importante dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria.

Des accusations lourdes et variées

Les accusations portées contre les membres de Boko Haram étaient multiples et graves. Parmi les 125 accusés, 85 ont été condamnés pour financement du terrorisme. Vingt-deux autres ont été reconnus coupables de crimes en lien avec la Cour pénale internationale (CPI), incluant des crimes contre l’humanité, des génocides et des crimes de guerre. Les dix-huit derniers accusés ont été condamnés pour diverses infractions terroristes.

Le procès s’est déroulé sous l’œil vigilant de plusieurs organisations nationales et internationales. Des représentants de la Commission nationale des droits de l’homme, de l’Association du barreau nigérian et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) étaient présents pour attester de la conformité de la procédure. Cette transparence vise à renforcer la légitimité du verdict et à montrer l’engagement du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme.

Une lutte de longue haleine

Depuis 2009, l’insurrection de Boko Haram a causé la mort de milliers de personnes et déplacé des millions d’autres, engendrant une crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria. Le gouvernement est sous pression pour mettre fin à ce conflit dévastateur. Les procès de masse contre les membres de Boko Haram sont une réponse à cette crise, visant à éradiquer le réseau terroriste et à restaurer la paix dans la région.

Parallèlement à ces condamnations, le gouvernement nigérian poursuit ses efforts de réhabilitation et de réintégration des anciens combattants de Boko Haram. Les 400 individus qui ont purgé leurs peines ont été transférés dans un centre de réhabilitation dans l’Etat de Gombe, dans le cadre de l’Opération Safe Corridor. Lancée en 2016, cette initiative vise à déradicaliser et réintégrer les anciens terroristes dans la société.

Le cas éprouvant des enlèvements de Chibok

L’atrocité de Boko Haram reste gravée dans les mémoires, notamment à travers l’enlèvement de plus de 270 filles dans une école de Chibok en avril 2014. Cet acte ignoble a suscité une indignation mondiale et donné naissance à la campagne « #BringBackOurGirls« . Malgré la libération de plus de la moitié des filles, beaucoup d’entre elles sont revenues en tant que mères, marquées à vie par cette tragédie.