Nigeria : la colère gronde contre la mauvaise gouvernance et la crise économique

Le Nigeria, géant démographique de l’Afrique, est en ébullition. Les manifestations se multiplient à travers le pays, témoignant d’un malaise profond et d’une colère grandissante de la population.

Les raisons de cette colère sont multiples : une inflation galopante qui érode le pouvoir d’achat, une corruption endémique qui sape la confiance dans les institutions et des inégalités sociales de plus en plus criantes. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des carburants a mis à genoux de nombreux Nigérians. Les réformes économiques mises en œuvre par le nouveau gouvernement, bien qu’annoncées comme nécessaires, ont aggravé la situation.

Gaz lacrymogènes et charges policières

Ce sont principalement les jeunes, pour la plupart déscolarisés et sans emploi, qui sont à l’origine de ces mouvements de protestation. Ils expriment leur ras-le-bol face à un avenir incertain et à un système qu’ils jugent injuste. Les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans l’organisation et la diffusion des manifestations. Ils ont permis de mobiliser rapidement de larges pans de la population et de contourner la censure.

Face à l’ampleur de la contestation, les autorités ont réagi avec fermeté, déployant les forces de l’ordre pour disperser les manifestants. Les images de gaz lacrymogènes et de charges policières ont fait le tour du monde. Les récentes manifestations rappellent tragiquement le mouvement #EndSARS de 2020. Cette nouvelle vague de protestation soulève la question de la capacité des autorités à répondre aux aspirations profondes de la jeunesse nigériane.

Profondes divisions sociales

Les appels au dialogue lancés par le gouvernement semblent être restés lettre morte. Les organisateurs des manifestations, quant à eux, maintiennent la pression et exigent des changements radicaux. La persistance de la crise sociale et politique pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité du Nigeria, première puissance économique d’Afrique. Le pays a connu plusieurs mouvements de protestation importants, ces dernières années.

Ces manifestations ont souvent mis en lumière les profondes divisions sociales auxquelles est confronté ce pays d’Afrique de l’Ouest. L’un des mouvements les plus emblématiques est sans doute celui de #EndSARS. Ce mouvement de protestation, principalement mené par la jeunesse, visait à mettre fin aux violences policières et aux abus commis par la Special Anti-Robbery Squad (SARS), une unité spéciale de la police nigériane accusée de nombreuses exactions.