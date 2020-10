EndSARS : à l’image des Femen, les Nigérianes se mettent seins nus pour protester

Les manifestants « EndSARS » au Nigeria sont toujours en cours, malgré le massacre. Des photos de belles jeunes femmes nigérianes ont été partagées sur les réseaux sociaux, dans la soirée. Elles sont apparues seins nus pour montrer leur solidarité aux hommes qui sont descendus dans la rue pour protester contre l’Escouade spéciale anti-vol.

Les manifestations contre la brutalité policière au Nigeria continuent de prendre de l’ampleur. Les femmes de ce pays d’Afrique de l’Ouest s’exposent désormais seins nus, partout sur les réseaux sociaux, pour apporter leur soutien aux manifestants « EndSARS », une manifestation pacifique qui cherche à mettre fin à la brutalité infligée aux Nigérians.

Cette pression au point que les femmes se retrouvent seins nus, au milieu des manifestations contre le SARS, est un signal fort envoyé au gouvernement fédéral du Nigeria dirigé par Muhammadu Buhari. Si certains ont vu en ce comportement des femmes un aspect sensuel, d’autres le voient comme un acte de soutien très fort. Preuve qu’au Nigeria, les citoyens sont prêts à aller loin pour réclament leur droit : « être sous la protection des autorités et non d’être brutalisé ou tué sans raison valable ».

Mettant à profit leurs comptes sur les réseaux sociaux, les artistes américains, comme Rihanna, Nicki Minaj, Kanye West, Big Sean, Jidenna et Chance The Rapper, parmi quelques autres, se sont prononcés contre la violence en cours au Nigeria, à la suite du mouvement « EndSARS ». Selon la publication Vibe, plusieurs manifestants ont été tués alors qu’ils protestaient contre la brutalité policière. Il a également été rapporté que beaucoup d’entre eux ont été blessés.

Rihanna, qui compte plus de 99 millions d’abonnés sur Twitter, a publié deux photos du drapeau nigérian et l’a sous-titrée « ENDSARS », avec un émoticône du drapeau nigérian et une main fermée qui signifie révolution et protestation. L’une des photos montre le drapeau couvert de sang, tandis que l’autre photo est une capture d’écran de l’histoire Instagram de Rihanna où la chanteuse a écrit : « Je ne peux pas supporter de voir cette torture et cette brutalisation qui continuent d’affecter les nations à travers nos planètes ! C’est une telle trahison envers les citoyens, les personnes mêmes mises en place pour protéger sont celles qui ont le plus peur d’être assassinées. Mon cœur est brisé pour l’homme du Nigeria !!! C’est insupportable à regarder! Je suis tellement fière de votre force et de ne pas abandonner le combat pour ce qui est des droits ! »

Par ailleurs, l’acteur de Nollywood, Emmanuel Ehumadu, également connu sous le nom de Labista, aurait été arrêté. La nouvelle a été divulguée par l’actrice Destiny Etiko sur sa page Instagram. Selon elle, Emmanuel a été arrêté alors qu’il menait une manifestation pacifique dans l’État d’Abia. Elle veut qu’il soit libéré immédiatement.