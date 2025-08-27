Niger : un accès restreint aux visas pour les Européens

Le Niger restreint l’accès à ses visas pour plusieurs ressortissants européens, qui devront désormais s’adresser à Genève, Ankara ou Moscou. La mesure, justifiée par la réciprocité, répond aux difficultés rencontrées par les Nigériens dans leurs démarches auprès des ambassades européennes. Elle concerne notamment l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni.

Les autorités nigériennes viennent de prendre une décision diplomatique qui ne passe pas inaperçue. Désormais, seuls trois lieux (Genève, Ankara et Moscou) sont habilités à délivrer des visas pour certains ressortissants européens souhaitant se rendre au Niger. Une mesure justifiée par Niamey au nom de la réciprocité, face aux difficultés persistantes rencontrées par ses propres citoyens dans leurs démarches auprès des ambassades européennes.

Dans une note interne datée du 20 août, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a pointé du doigt les obstacles auxquels font face les Nigériens pour obtenir des visas européens. Faute de délivrance directe à Niamey, les demandeurs doivent franchir les frontières pour déposer leurs dossiers dans des pays voisins. Une situation jugée inacceptable par les autorités, qui affirment avoir sollicité, en vain, l’habilitation des ambassades européennes présentes au Niger. C’est donc en réponse à ce « déséquilibre » que Niamey a choisi de limiter ses propres points de délivrance en Europe.

Les pays concernés par la mesure

La restriction s’applique désormais aux ressortissants de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Belgique et du Royaume-Uni. Pour ces citoyens, les démarches de visa nigérien devront obligatoirement se faire dans l’une des trois ambassades désignées : Genève, Ankara ou Moscou. Une exception subsiste néanmoins à Bruxelles, où l’ambassade du Niger reste habilitée à délivrer des visas uniquement pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Cette décision s’inscrit dans un climat de relations extérieures tendu. Depuis le coup d’État de juillet 2023, Niamey a multiplié les bras de fer diplomatiques, notamment avec la France. L’expulsion de l’ambassadeur français en août 2023, suivie de la fermeture de l’ambassade et du consulat de France, a marqué une rupture profonde. Les autorités nigériennes reprochent aux Européens leur inertie sur la question des visas, et revendiquent désormais une politique étrangère plus souverainiste.

Un réalignement stratégique du Niger

En parallèle de son éloignement vis-à-vis des puissances occidentales, Niamey a renforcé ses liens avec de nouveaux partenaires : Russie, Iran, Turquie et Chine. Cette redéfinition de ses alliances se traduit aussi dans sa gestion des relations consulaires et migratoires. En restreignant l’accès à ses visas, le Niger envoie un message clair : il entend traiter d’égal à égal avec les pays européens et imposer ses propres conditions.