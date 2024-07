Niger : quatre anciens ministres du Président déchu Mohamed Bazoum libérés lundi

Quatre anciens ministres de l’ex-chef d’État nigérien, Mohamad Bazoum, renversé par un putsch militaire, ont été libérés, ce lundi 29 juillet 2024.

L’information a été rendue publique par Anadolu, dans la soirée du lundi 29 juillet 2024. Selon le média, les anciens ministres de l’Intérieur, Hama Adamou Souley, des Finances, Ahmat Djidoud, du Plan, Rabiou Abdou, et de l’Énergie, Yacouba Ibrahim, ont été élargis de prison par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’État militaire.

« Libération ce jour de trois de nos camarades »

« Je vous confirme la libération ce jour de trois de nos camarades et anciens ministres Hama Adamou Souley, Ahmat Djidoud et Rabiou Abdou », a indiqué Moussa Harouna, membre du PNDS-TARRAYA (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme). Les trois personnalités sont issues de l’ancien parti au pouvoir. Yacouba Ibrahim, lui, est président du MPN Kiishin Kassa (Mouvement Patriotique Nigérien).

Le journal rappelle que Hama Adamou Souley, Ahmat Djidoud et Rabiou Abdou ont été arrêtés « dès les premières heures du coup d’État du 26 juillet 2023 ». Après quelques jours de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, ils ont été envoyés en prison. Yacouba Ibrahim, qui était absent du pays au moment du coup d’État, a été interpellé à son arrivée à l’aéroport de Niamey, en début janvier dernier.

Issoufou-fils et Bazoum toujours privés de liberté

Après quelques jours de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, il a, lui aussi, été envoyé en prison. D’autres caciques de l’ancien régime sont toujours en en prison, notamment l’ancien ministre nigérien du Pétrole, Sani Issoufou Mahamadou. Ce dernier n’étant autre que le fils de l’ancien Président Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum, pour sa part, est toujours en résidence surveillée au palais présidentiel.

Ce putsch a été l’élément déclencheur de la sortie du Niger de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). Avec le Mali et le Burkina, ils ont formé l’AES (Alliance des États du Sahel). Les trois pays ont insisté que leur décision est irrévocable. Néanmoins, une médiation pour un retour est entamée. Elle est pilotée par les Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et togolais Faure Gnassingbé.