Niger : nouvelle raffinerie de pétrole de la société canadienne Zimar à Dosso

Les responsables nigériens et la compagnie canadienne Zimar ont officialisé, ce jeudi, un accord pour la construction d’une nouvelle raffinerie de pétrole ainsi qu’un complexe pétrolier dans la région de Dosso, au sud-ouest, à proximité de la frontière béninoise.

« Le 24 octobre 2024, le gouvernement du Niger et le groupe pétrolier Zimar ont convenu d’un mémorandum d’entente pour la conception, le financement, la construction, la mise en service, l’exploitation, la gestion, la maintenance et le transfert d’une raffinerie modulaire avec une capacité de 100 000 barils par jour et d’un complexe pétrochimique à Dosso », a rapporté l’Agence nigérienne de presse.

« La réalisation de cette raffinerie et de ce complexe pétrochimique représente non seulement un projet ambitieux, mais aussi une occasion unique pour notre nation. Ce partenariat stratégique avec Zimar s’inscrit dans notre objectif de favoriser une industrialisation durable, créatrice d’emplois et d’opportunités pour notre population », a déclaré le général Salifou Mody, Premier ministre par intérim, lors de la signature de l’accord.

Valorisation des ressources naturelles du Niger

« Accéder à des ressources énergétiques traitées sur place est crucial pour notre développement. Ce projet jouera un rôle important dans la valorisation de nos ressources naturelles, diminuant ainsi notre dépendance aux importations et dynamisant notre économie locale », a-t-il ajouté. Le Niger est devenu un pays producteur de pétrole le 28 novembre 2011, avec l’exploitation des champs de Goumeri, Sokor et Agadi, situés dans le bloc Agadem, dans la région de Diffa, à la frontière du Tchad et du Nigeria.

En janvier 2012, le Niger a inauguré sa première raffinerie, d’une capacité de 20 000 barils par jour, dans la région de Zinder. Plus récemment, en janvier, le pays a commencé à exporter son pétrole brut vers les marchés internationaux grâce à un pipeline de près de 2 000 kilomètres reliant les sites de production au port béninois de Sème. Les échanges commerciaux entre le Niger et le Bénin se sont intensifiés ces dernières années, avec le transit du pétrole nigérien étant un élément central de cette relation.

Commercialisation du pétrole nigérien via le Bénin

Le pétrole brut produit au Niger transite par le territoire béninois pour atteindre les marchés internationaux, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux pays. Cependant, des tensions diplomatiques ont temporairement perturbé ces échanges. Après des tensions entre les autorités militaires du Niger, issues du coup d’État du 26 juillet 2023, et le gouvernement béninois, l’acheminement de pétrole via le pipeline a été suspendu pendant plusieurs mois.

Les échanges ont par la suite repris grâce à une médiation de la société chinoise WAPCO, impliquée dans la commercialisation du pétrole. Ce partenariat et l’augmentation des échanges sont perçus comme des opportunités non seulement pour diversifier les sources de revenus du Niger, mais aussi pour stimuler le développement économique du Bénin. Une alliance qui est en train de transformer la région en un hub énergétique.