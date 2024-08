Bénin/Niger : Le pétrole nigérien reprend sa route par Cotonou

Après une période d’arrêt due à des tensions diplomatiques, le pétrole brut du Niger recommence à transiter par le port de Cotonou, signe d’un apaisement entre les deux nations.

Après des semaines de suspense et d’incertitude, le chargement du pétrole brut nigérien depuis la plateforme de l’oléoduc au Bénin a finalement repris. Le vendredi 16 août, un navire battant pavillon libérien, l’Aura M, a jeté l’ancre dans la baie de Cotonou, marquant ainsi la relance des opérations. Cette reprise est une étape cruciale, non seulement pour le Niger et le Bénin, mais aussi pour l’ensemble du réseau énergétique ouest-africain.

La fin d’une crise diplomatique

Cette reprise des activités survient après une interruption brusque en juin dernier, lorsque cinq ressortissants nigériens ont été interpellés pour « entrée frauduleuse » sur la station terminale à Sèmè-Podji. Cet incident avait provoqué une vive tension entre les deux nations, mettant en péril les relations bilatérales. Cependant, l’arrivée du navire et la reprise des opérations montrent que les tensions se sont apaisées, grâce à des efforts diplomatiques récents, dont la rencontre entre les émissaires nigériens et le président béninois Patrice Talon.

La quantité de pétrole à charger est d’un million de barils, une quantité similaire au premier chargement effectué en mai dernier. Cette opération est placée sous haute surveillance, avec l’implication directe de la marine nationale béninoise, qui a escorté l’Aura M jusqu’à la plateforme. Cette mesure de sécurité souligne l’importance stratégique du Bénin dans l’exportation du pétrole nigérien et la nécessité de garantir des opérations sans accroc dans ce contexte géopolitique sensible.

Un pas vers la normalisation

L’arrivée de l’Aura M et la reprise des chargements sont des signes positifs dans le processus de normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. La récente reconnaissance officielle de l’ambassadeur béninois à Niamey en est un autre. Cependant, un point de tension reste en suspens : la réouverture de la frontière côté Niger, un acte très attendu par les populations des deux pays. La reprise des opérations pétrolières pourrait-elle être le prélude à une réouverture des frontières ? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre : les relations entre le Bénin et le Niger semblent être sur la voie de la normalisation.