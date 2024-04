Patrice Talon limoge des proches : après Johannes Dagnon, à qui le tour ?

Patrice Talon s’est séparé de l’un de ses plus proches collaborateurs en la personne de son conseiller spécial, Johannes Dagnon. Une séparation qui a pris les Béninois de court et qui sonne la fin d’une époque. Désormais, il n’y a plus d’intouchable autour du président de la République du Bénin.

En huit ans de présidence, Patrice Talon, chef de l’État béninois, a très peu remanié son gouvernement. Ça, c’est un fait. Des ministres sont ainsi demeurés intouchables depuis 2016. D’ailleurs, en mars 2023, Patrice Talon a dit de sa propre bouche et devant un témoin de taille, Mohamed Bazoum alors en visite d’État au Bénin, que l’on ne change pas une équipe qui gagne. Et que ses ministres lui donnaient entièrement satisfaction. Ce qui ne l’a toutefois pas empêché de débarquer, environ un mois après avoir tenu ces propos, Séverin Quenum, ministre de la Justice du gouvernement.

Séverin Quenum limogé

C’est dire que chemin faisant, le Président béninois s’est séparé de certains de ses collaborateurs connus pour être les plus proches. C’est à cette catégorie de ministres privilégiés qu’appartenait Séverin Quenum qui, avant d’être promu garde des Sceaux, ministre de la Justice, officiait en tant qu’avocat et était d’ailleurs l’un des conseils de Patrice Talon bien avant à son entrée au palais de la Marina. Au même titre d’ailleurs que son prédécesseur au poste, Me Joseph Djogbénou. Mais, Séverin Quenum est tombé en disgrâce, chemin faisant, sans que le gouvernement n’explique clairement les griefs retenus contre lui par son chef. L’activisme ultérieur du désormais ex-ministre de la Justice dans la mouvance du soutien de la candidature de l’ami intime du chef de l’État, Olivier Boko, livre quelques sérieuses pistes débouchant sur les motifs qui ont pu sous-tendre son éviction du gouvernement.

Aurélien Agbénonci remercié

Alors que le cas Séverin Quenum était encore bien présent dans l’esprit des Béninois, la nouvelle du limogeage du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, leur tombe subitement sur la tête, le 23 mai 2023. Le maître d’œuvre de la diplomatie béninoise, depuis l’accession de Patrice Talon au pouvoir, venait d’être à son tour débarqué du gouvernement. Pour une surprise, c’en était une, tant l’ancien cadre du PNUD passait auprès de l’opinion publique béninoise pour l’un des piliers du gouvernement Talon, un des indéboulonnables de la trempe de Romuald Wadagni, ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, et autre José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie. Même si les dernières semaines du chef de la diplomatie béninoise au gouvernement ont laissé des signes qui auraient pu alerter l’opinion sur l’évolution de ses relations avec Patrice Talon. Et Aurélien Agbénonci s’en alla.

Oswald Homéky démissionne

La liste des départs parmi les proches de Patrice Talon n’avait pas encore livré son dernier nom. Près de cinq mois après l’évincement d’Aurélien Agbénonci, le ministre des Sports, Oswald Homéky, un des ministres inamovibles du Président Patrice Talon, depuis son accession à la magistrature suprême, a démissionné du gouvernement. On était le vendredi 6 octobre 2023. La nouvelle, comme les départs des deux ministres déjà cités, avait pris les Béninois de court. Au centre de la brouille entre Patrice Talon et son ministre des Sports, le soutien affiché de ce dernier à la candidature d’Olivier Boko à la magistrature suprême.

Les Béninois ne sont pas encore arrivés au bout des surprises

La dernière surprise offerte par le Président Patrice Talon à ses compatriotes est le limogeage de Johannes Dagnon, propre cousin et très proche du chef de l’État. Comme à son habitude, la nouvelle du débarquement de Johannes Dagnon de l’appareil étatique n’a pas été annoncée par le gouvernement, les raisons profondes de cette décision de Patrice Talon encore moins. Une chose est certaine : le conseiller spécial du chef de l’État et chef du Bureau d’analyse et d’investigation (BAI), éminence grise du programme d’action du gouvernement, celui-là même que tous les Béninois considèrent comme le numéro 2 de la Présidence après Patrice Talon lui-même a été remercié. Pourquoi ? Les supputations vont bon train.

On apprend ici et là qu’il y a eu une rencontre entre les deux hommes qui a mal tourné, lundi. La décision de rupture est tombée dans la journée d’après. C’est quoi la pomme de discorde ? La succession de Patrice Talon ? À deux ans de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du Président béninois, la question de sa succession secoue sa famille politique. Et Johannes Dagnon fait partie des personnalités pressenties, du moins par une partie de la population, pour prendre le relais après Patrice Talon. Des groupes constitués suscitent déjà sa candidature. À l’opposé du ministre d’État, Romuald Wadagni, qui était monté au créneau pour interdire toute suscitation précoce de sa candidature, Johannes Dagnon ne s’est pas officiellement prononcé sur la question. Ce silence a-t-il irrité Patrice Talon ?

Dans tous les cas, la liste des proches collaborateurs du chef de l’État tombés en disgrâce s’allonge progressivement au fur et à mesure que 2026 approche. Est-ce déjà le vent de la fin de mandat qui souffle sur la Présidence béninoise ? Après Johannes Dagnon, on peut logiquement penser que plus personne n’est à l’abri d’un limogeage dans l’entourage du Président Patrice Talon. D’où la question légitime : à qui le tour ?