Bénin : le ministre des Sports, Oswald Homeky, jette le tablier

La plus grosse information de la journée de ce vendredi 6 octobre 2023 au Bénin est, sans doute, le départ du gouvernement du ministre des Sports, Oswald Homeky.

Oswald Homeky, un des ministres inamovibles du Président Patrice Talon, depuis son accession à la magistrature suprême, a quitté le gouvernement. La nouvelle s’est répandue, ce vendredi, et fait état d’une démission des plus attendues. En attendant la nomination d’un nouveau ministre des Sports, Sam Seïdou Adambi, ministre de l’Eau et des Mines, assure l’intérim. Comme à son habitude, le gouvernement béninois n’a pas communiqué sur les raisons qui motivent ce départ du ministre de l’équipe gouvernementale.

Oswald Homeky victime de sa prise de position ?

Mais, tout semble désigner une récente prise de position publique du ministre sur la candidature de l’homme d’affaires et ami personnel de Patrice Talon, Olivier Boko. En effet, il y a quelques semaines, le ministre des Sports déclarait, au sujet de la candidature à la Présidentielle de 2026 de l’homme d’affaires, suscitée de toutes parts : «Olivier Boko est le mieux préparé de nous tous. S’il décide d’être candidat en 2026, toutes les autres ambitions devront s’éclipser». Et d’ajouter : «En toute sincérité, c’est celui dont la candidature rassemblera aisément toutes les tendances au sein de la mouvance et même en dehors». Cette sortie solitaire aurait fortement déplu au Président Patrice Talon qui aurait vertement tancé son ministre, au sortir du conseil des ministres réuni, ce jeudi 5 octobre 2023. Oswald Homeky a alors choisi de quitter son poste, ce que n’a pas refusé le chef de l’Exécutif.

Non-respect de la discipline de groupe ?

Les esprits les plus avertis savaient que cette sortie du ministre béninois des Sports ne serait pas sans conséquences. En tant que membre du bureau politique de l’un des partis de la mouvance présidentielle, en l’occurrence, l’Union progressiste le Renouveau (UPR), Oswald Homeky n’avait pas à afficher une position publique alors que son parti ne s’était pas encore prononcé sur le sujet. Mieux, le président de ce parti, le professeur Joseph Djogbénou, fait partie des personnalités pressenties pour porter les couleurs du parti aux joutes électorales de 2026. En face, Olivier Boko ne s’est jamais affiché publiquement comme membre du parti. Il était certainement attendu du ministre des Sports un peu plus de plus retenue, compte tenu de l’esprit de discipline de groupe. En tout cas, Oswald Homeky l’aura appris à ses dépens. Après un séjour de sept ans au gouvernement.

Sur la question de sa candidature ou non à la Présidentielle de 2026, Olivier Boko lui-même ne s’est pas encore prononcé. Bien sûr, il a tout le temps pour le faire. Rien ne le presse. Comme rien ne pressait Oswald Homeky.