Niger-Nigéria : une convocation sous haute tension diplomatique

Le Niger hausse le ton face au Nigéria en convoquant la chargée d’affaires nigériane à Niamey. Une étape qui reflète les tensions croissantes entre ces voisins stratégiques malgré des tentatives de réconciliation.

Le Niger a franchi un nouveau cap dans la gestion de ses relations tendues avec son voisin du sud, le Nigéria. Mercredi 18 décembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a convoqué la chargée d’affaires de l’ambassade nigériane à Niamey. Cette démarche, révélée par la télévision nationale Télé Sahel, illustre l’escalade des différends bilatéraux malgré des tentatives récentes de rapprochement.

Une convocation qui en dit long sur les tensions

Depuis le coup d’État de juillet 2023 au Niger, les relations entre Niamey et Abuja se sont considérablement dégradées. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), désormais au pouvoir au Niger, accuse le Nigéria de soutenir des actions subversives. Parmi les chagrins évoqués par le ministre Sangaré figurent les sabotages récents du pipeline Niger-Bénin et l’implantation supposée de camps militaires proches de la frontière.

Ces incidents, attribués à des groupes armés venus du Nigéria, ont ravivé la méfiance de Niamey à l’égard de son voisin. Le gouvernement nigérien dénonce également l’accueil de dignitaires nigériens en exil par Abuja, perçu comme un acte hostile.

Entre rapprochements et rancœurs persistants

Ironiquement, cet épisode survit après une phase de réchauffement des relations en août dernier. Une rencontre entre les chefs d’état-major des armées des deux pays à Niamey avait permis de sceller un protocole d’accord sur la coopération militaire. L’objectif était de renforcer la lutte contre le terrorisme et de sécuriser les frontières communes.

Cependant, les accusations actuelles de déstabilisation lancées par le Niger montrent que les drames des différends passés sont loin d’être référés. L’influence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), soutenue par le Nigéria, et sa menace d’intervention militaire contre le régime CNSP n’ont fait qu’exacerber les tensions.

Le Nigéria, partenaire et rival stratégique

Le Nigéria demeure un acteur incontournable pour le Niger, tant sur le plan économique que géopolitique. Premier partenaire commercial, il est à la fois un allié indispensable et un rival stratégique. Toutefois, son rôle dans la crise actuelle soulève des questions sur la viabilité d’une relation fondée sur la confiance mutuelle.

Pour l’heure, Abuja n’a pas réagi à cette convocation. Ce silence nourrit les spéculations sur la suite des événements. Le Niger, de son côté, semble déterminé à défendre sa souveraineté tout en appelant à des relations basées sur le respect et la paix.

Une diplomatie sous pression

Cet épisode met en lumière la complexité des relations entre deux nations liées par l’histoire et la géographie, mais souvent divisées par des enjeux politiques et sécuritaires. Alors que le spectre de nouvelles sanctions ou d’une escalade militaire sur la région, l’avenir de la coopération entre le Niger et le Nigéria reste incertain.