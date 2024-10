Niger : lutte acharnée contre la consommation de chicha à Niamey

Au Niger, les forces de l’ordre intensifient leur lutte contre la vente illégale de chicha, une pratique en pleine expansion chez les jeunes. Ainsi, lors de cette opération, elles ont saisi plus de 50 000 produits liés à la consommation de chicha à Niamey. Cela marque une avancée significative dans cette lutte.

Par ailleurs, Zouéra Hassane Haousseizé, cheffe du service central de protection des mineurs et des femmes, a précisé que les autorités ont interpellé plusieurs commerçants. Ces derniers sont accusés d’avoir violé la réglementation interdisant l’importation et la vente de chicha.

Les chiffres impressionnants de la saisie

Les forces de l’ordre ont confisqué 51 772 articles, dont 13 978 bouteilles de chicha, 17 153 accessoires et 14 622 tuyaux. Ces chiffres soulignent l’ampleur du problème au Niger et la nécessité d’agir rapidement pour protéger la santé des jeunes. De plus, le commissaire Haousseizé a mis en garde contre les graves conséquences de la consommation de chicha sur la santé physique et mentale des adolescents. Il a aussi rappelé que des sanctions sévères attendent les contrevenants.

Sensibilisation et prévention

Avant ces saisies, la police a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans des lieux fréquentés par les jeunes, comme les boîtes de nuit et les espaces publics. Ces actions avaient pour objectif d’informer la population des dangers de la chicha. Elles visaient également à dissuader les jeunes de s’adonner à cette pratique. D’ailleurs, les autorités constatent déjà des résultats positifs. En effet, de nombreux jeunes ont pris conscience des risques et ont arrêté de fumer.

Des dangers sanitaires préoccupants

La consommation de chicha représente de sérieux risques pour la santé. Les professionnels mettent en garde contre les maladies respiratoires et les infections transmissibles. En général, la chicha est souvent perçue comme moins nocive que la cigarette. Cependant, des études montrent qu’elle peut être tout aussi, voire plus, dangereuse pour les poumons. De nombreux fumeurs de chicha souffrent de bronchite chronique et d’autres problèmes respiratoires.

Le cadre législatif et les mesures d’application

Le gouverneur de la région de Niamey a récemment interdit la consommation de chicha. Cela montre l’engagement des autorités à protéger les jeunes contre les effets nocifs de cette pratique. Par conséquent, les mesures visent à réduire la consommation, mais aussi à démanteler les réseaux de vente illégale. Les commerçants interpellés risquent des amendes sévères. Les autorités s’engagent à poursuivre leurs efforts jusqu’à l’éradication complète de la chicha dans la région.

Perspectives d’avenir et changements de comportement

Enfin, il est important de continuer à sensibiliser les jeunes aux dangers de la chicha. Certes, la prise de conscience grandit chez les fumeurs, mais il reste encore beaucoup à faire. Les témoignages de jeunes ayant arrêté de fumer prouvent l’impact des campagnes de sensibilisation. Toutefois, il est tout aussi important de s’attaquer aux causes profondes de cette dépendance, notamment les facteurs socio-économiques et psychologiques.