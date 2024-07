Niger : le nouveau sabotage d’un pipeline pétrolier marque un coup dur pour Niamey

Le Niger fait face à un nouveau sabotage du pipeline d’Agadem, un coup dur pour son économie et sa sécurité énergétique.

Dans la nuit du samedi 13 juillet au dimanche 14 juillet 2024, le pipeline reliant le champ pétrolifère d’Agadem au port de Cotonou, au Bénin, a été saboté pour la troisième fois en moins d’un mois. Cette nouvelle attaque, qui s’est produite près du village de Muntseka, à environ 335 km de la capitale Niamey, a provoqué une fuite importante de pétrole et ravivé les inquiétudes sur la sécurité de cette infrastructure vitale pour l’économie nigérienne.

L’alerte donnée par les villageois

Les premiers signes du sabotage ont été constatés par des villageois qui ont aperçu des flammes et une épaisse fumée s’échapper du pipeline. Ces témoignages ont permis aux forces de sécurité de se rendre rapidement sur place pour sécuriser la zone. Une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier les auteurs de cet acte de sabotage, mais les informations préliminaires indiquent que des explosifs ont été posés sur la conduite par des individus non identifiés.

Des attaques répétées

Ce sabotage s’inscrit dans une série d’attaques ciblant ce pipeline important pour les exportations de pétrole du Niger. Le 12 juin dernier, une patrouille de surveillance du pipeline était tombée dans une embuscade près du village de Salkam, entraînant la mort de six soldats et la destruction de deux véhicules. Quelques jours plus tard, les rebelles du Front patriotique de libération (FPL) avaient partiellement détruit le pipeline au nord de Tesker, nécessitant plusieurs jours de travaux pour rétablir la conduite.

Une économie fragilisée

L’impact économique de ces attaques est considérable pour le Niger, dont une part significative des revenus dépend des exportations de pétrole. Chaque sabotage entraîne non seulement des pertes financières directes mais aussi des coûts supplémentaires pour les réparations et la sécurité renforcée. Le gouvernement nigérien a d’ailleurs annoncé un renforcement des mesures de sécurité autour du pipeline d’Agadem.

A lire aussi : Niger : le suspense et la tension montent après l’attaque du pipeline par le Front Patriotique pour la Libération

Un appel à la coopération régionale

Face à cette menace persistante, le gouvernement du Niger a lancé un appel à la coopération régionale pour lutter contre ces attaques et protéger ses infrastructures critiques. Il est important de trouver des solutions durables pour sécuriser le pipeline d’Agadem et assurer la continuité des exportations de pétrole, essentielles pour l’économie du pays.

Les enquêtes en cours

L’enquête actuelle vise à déterminer l’identité des saboteurs et les motifs derrière ces attaques. La répétition des sabotages soulève des questions sur la possible implication de groupes armés locaux ou d’intérêts étrangers cherchant à déstabiliser la région. Les autorités n’excluent aucune piste et travaillent en collaboration avec diverses agences de sécurité et d’investigation pour élucider ces actes de violence.

Un contexte régional instable

Le Niger, comme de nombreux pays de la région, est confronté à une instabilité croissante due aux activités de groupes armés et rebelles. Cette situation complique davantage la protection des infrastructures vitales et nécessite une réponse coordonnée à l’échelle régionale. Le sabotage du pipeline d’Agadem est un rappel brutal de la fragilité des systèmes énergétiques face à la violence et à l’insécurité.