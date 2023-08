Niger : la CEDEAO veut privilégier la voie diplomatique par-dessus tout

Malgré le refus essuyé par la délégation tripartie ONU – UA – CEDEAO d’être reçue par la junte militaire nigérienne, mardi, les dirigeants de la CEDEAO, avec Bola Tinubu en tête, continuent de privilégier l’option diplomatique.

C’est la première intervention publique de la Présidence nigériane sur la situation au Niger, depuis l’expiration, dimanche, de l’ultimatum de la CEDEAO à la junte. La diplomatie demeure « la meilleure voie », a affirmé Ajuri Ngelale, porte-parole de Bola Tinubu. Avant d’ajouter que le Président nigérian et ses homologues de la CEDEAO « préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques, plutôt que tout autre ».

Dans tous les cas, à en croire le porte-parole, c’est la position affichée par les leaders de la CEDEAO, en attendant la décision de leur sommet extraordinaire prévu à Abuja, ce jeudi. Tout en précisant que « chaque vie humaine compte », et que pour cela « chaque décision prise par le bloc (ouest-africain) le sera en tenant compte de la paix, de la stabilité et du développement, non seulement de la sous-région, mais aussi du continent africain », Ajuri Ngelale ne manque pas de rappeler qu’« aucune option n’a été écartée par la CEDEAO ».

Au total, il ressort de cette sortie médiatique de la Présidence nigériane que l’option militaire est toujours de mise même si dans le fond, les chefs d’État de la CEDEAO sont prêts à jouer leur va-tout pour ne pas en arriver là. Personnellement, le Président nigérian sait que dans cette situation, il marche sur des œufs, vu l’opposition de l’opinion publique de son pays à une intervention armée au Niger voisin. La CEDEAO est face à une lourde responsabilité. D’ici à jeudi, les lignes peuvent bouger dans le bon sens. Affaire à suivre !