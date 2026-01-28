Niger : changement de cap stratégique au ministère des Finances

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Abdourahmane Tiani, président de la Transition du Niger
Abdourahmane Tiani, président de la Transition du Niger

Le gouvernement de transition nigérien opère un changement stratégique en dissociant les fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances. Ali Mahamane Lamine Zeine se recentre sur la conduite de l’exécutif, tandis que Mamane Laouali Abdou Rafa, spécialiste reconnu des questions monétaires, prend les commandes d’un portefeuille clé dans un contexte économique sous tension.

Le paysage politique nigérien connaît une évolution notable en ce début d’année 2026. Par un décret signé le lundi 26 janvier, le chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani, a procédé à un réaménagement technique du gouvernement de transition. La décision majeure de cet acte officiel est la séparation des fonctions de Premier ministre et de ministre de l’Économie et des Finances, mettant fin au cumul qu’exerçait Ali Mahamane Lamine Zeine depuis son arrivée à la primature.

Un recentrage pour Ali Mahamane Lamine Zeine

Nommé en août 2023 dans la foulée des événements ayant porté le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) au pouvoir, Ali Mahamane Lamine Zeine portait jusqu’ici la double casquette de chef du gouvernement et de patron de l’économie. Si ce dernier conserve la confiance du général Tiani en restant à la tête de la Primature, il se déleste d’un portefeuille ministériel particulièrement lourd et stratégique.

Économiste chevronné et ancien cadre de la Banque africaine de développement, Ali Mahamane Lamine Zeine devrait désormais se concentrer davantage sur la coordination de l’action gouvernementale dans un contexte régional complexe. Ce changement intervient alors que des rumeurs sur son éventuel départ circulaient, mais son maintien à la Primature semble stabiliser sa position au sein de l’appareil d’État.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Niger : que cache la visite du général Abdourahamane Tiani au Mali ?

L’arrivée d’un spécialiste de la monnaie aux commandes

Pour reprendre les rênes de l’Économie et des Finances, les autorités de Niamey ont fait appel à un profil technique de haut niveau. Mamane Laouali Abdou Rafa succède au Premier ministre à ce poste névralgique. Connu pour sa fine connaissance des mécanismes financiers sous-régionaux, le nouveau ministre a notamment dirigé l’agence nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Niger.

Son expertise sera mise à profit pour évoluer dans un environnement économique nigérien qui fait face à des défis persistants en matière de mobilisation de ressources et de stabilité financière. Pour de nombreux analystes, ce choix marque une volonté de professionnaliser davantage la gestion de la trésorerie nationale par un homme du sérail financier.

Une équipe gouvernementale en pleine mutation

Ce réaménagement, bien que qualifié de technique, marque une étape supplémentaire dans la structuration de l’exécutif nigérien. Avec cette nomination, le gouvernement compte désormais 27 membres. Ce mouvement intervient seulement quelques semaines après l’intégration d’un nouveau ministre du Pétrole le 6 janvier dernier.

Alors qu’aucune explication officielle n’a été donnée sur ce retrait des Finances au Premier ministre, ce décret semble répondre à une nécessité de répartition des charges au sein d’un ministère dont le nouveau titulaire est déjà familier. Dans une période de transition où les enjeux de souveraineté économique sont cruciaux, la mission de Mamane Laouali Abdou Rafa s’annonce d’ores et déjà déterminante.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Puit de pétrole

Pétrole : le Niger et l’Algérie relancent un partenariat stratégique autour du bloc de Kafra

Niamey et Alger entendent redynamiser leur coopération dans le secteur pétrolier, avec en ligne de mire la mise en valeur du bloc de Kafra,...
Général Muhoozi Kainerugaba

Ouganda : le chef de l’armée nie l’agression de l’épouse de Bobi Wine

Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, a rejeté lundi les accusations d'agression portées par le...
Macky Sall, Président du Sénégal

Sénégal : l’essentiel de l’actualité nationale

Entre recompositions politiques, tensions dans le football, innovations financières et faits marquants de société, l’actualité sénégalaise reste dense et plurielle. Des premiers signaux lancés...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026