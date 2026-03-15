Congo-Brazzaville : un scrutin présidentiel sous le signe de la continuité

Les Congolais sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars 2026 pour élire leur président. Le scrutin se déroule dans un contexte de domination politique du président sortant Denis Sassou-Nguesso, candidat à un cinquième mandat. Face à lui, une opposition divisée peine à s’imposer dans le débat électoral.

Les électeurs congolais sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars 2026 pour un rendez-vous électoral dont l’issue semble, pour beaucoup d’observateurs, déjà tracée. Dans les rues de Brazzaville, le paysage urbain est saturé par les effigies du président sortant, Denis Sassou-Nguesso, illustrant un décalage de moyens frappant avec ses concurrents. À 82 ans, celui que ses partisans surnomment le « bâtisseur infatigable » brigue un cinquième mandat consécutif, fort d’une présence au sommet de l’État qui cumule désormais quarante-deux années.

Un président face à une concurrence fragmentée

Pour ce scrutin, sept candidats sont officiellement en lice. Face au chef de l’État, six adversaires tentent de bousculer l’ordre établi, bien que l’opinion publique peine à leur accorder un poids politique significatif. Parmi eux, trois novices font leurs premiers pas dans l’arène présidentielle : l’ingénieur pétrolier Destin Gavet, benjamin de l’élection à 35 ans, l’universitaire Vivien Manangou et l’inspecteur des douanes à la retraite Mabio Mavoungou Zinga.

Les trois autres candidats malheureux des précédentes consultations, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Anguios Nganguia Engambé et Dave Mafoula, retentent leur chance malgré des scores historiquement inférieurs à 1 %. Cette fragmentation de l’offre politique, couplée à l’absence de consignes de vote des grands partis d’opposition comme l’UPADS et l’UDH-Yuki, renforce l’impression d’une voie royale pour le candidat du Parti congolais du travail (PCT).

Les défis socio-économiques d’un pays en crise

Si le camp présidentiel défend un bilan jugé positif, la réalité quotidienne des 5,7 millions de Congolais est marquée par des contrastes saisissants. Malgré d’importantes réserves pétrolières, le pays traverse une zone de turbulences économiques avec une dette extérieure atteignant 94,5 % du PIB.

Le chômage galopant touche particulièrement une jeunesse qui représente près de la moitié de la population. Dans les centres urbains comme dans l’arrière-pays, les pénuries d’eau potable et les coupures d’électricité incessantes alimentent un sentiment de découragement, tandis que plus de la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté.

Une surveillance électorale en question

Le déroulement du vote suscite également des interrogations au sein de la société civile. De nombreuses organisations n’ont pas obtenu les accréditations nécessaires pour superviser les opérations dans les bureaux de vote, qui fermeront à 19 heures. Cette situation fait craindre à certains acteurs une élection à huis clos, alors que le pays s’inscrit dans une tendance continentale où des dirigeants historiques maintiennent leur position sur la durée.

En tant que troisième président africain à la plus longue longévité au pouvoir, Denis Sassou-Nguesso joue aujourd’hui une nouvelle partition de sa longue carrière politique, dans un climat où l’abstention pourrait être le premier adversaire du jour.