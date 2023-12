Nicolas Sarkozy tresse des louanges à Mohammed VI et déclare le Sahara marocain

La visite de Nicolas Sarkozy à Rabat, où il a présenté son dernier ouvrage « Le temps des combats », a été l’occasion pour l’ancien président français de louer les qualités du roi Mohammed VI. Cette relation particulière avec le souverain marocain a aussi poussé Nicolas Sarkozy à déclarer que le Sahara était marocain.

Nicolas Sarkozy, s’est rendu à Rabat, au Maroc, ce 14 décembre 2023, pour une présentation de son dernier livre. Au cours de la cérémonie, devant le Conseiller du roi, André Azoulay et l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, l’ancien président français a salué le leadership du monarque comme étant celui d’un roi moderne et progressiste, qui a mené le Maroc vers une nouvelle ère de démocratie et de développement économique. « Sa Majesté le roi Mohammed VI est un homme que je n’ai cessé d’admirer et de respecter. C’est un homme d’exception et l’un des grands dirigeants sages et visionnaires« , a déclaré Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy : Un soutien historique du Maroc

Les liens entre Sarkozy et le Maroc remontent à son mandat présidentiel (2007-2012), durant lequel il a maintenu une relation étroite avec le royaume. Ces relations se sont caractérisées par une coopération renforcée dans les domaines économique et sécuritaire, et par un soutien aux initiatives culturelles et éducatives. La France, sous Sarkozy, a activement soutenu les investissements au Maroc et a encouragé l’implantation des entreprises françaises, renforçant ainsi les liens économiques bilatéraux.

Sur le plan de la sécurité, la France de Sarkozy a reconnu l’importance du Maroc en tant qu’allié stable dans une région sujette à l’instabilité. Les deux pays ont collaboré étroitement dans la lutte contre le terrorisme et dans les échanges de renseignements. Concernant la question sensible du Sahara Occidental, la France a généralement soutenu, pendant cette période, la position marocaine, promouvant une solution négociée sous l’égide des Nations Unies.

Une position sans ambiguïté sur le Sahara

Interrogé, il y a deux jours, par une chaîne espagnole, l’ancien président français a pris une position sans détour concernant le Sahara : « Je suis pour la marocanité du Sahara Occidental et je pense que les autorités espagnoles ont bien fait de reconnaître cela », a-t-il déclaré. Et Nicolas Sarkozy de poursuivre : « quand on voit comment le roi Mohammed VI a géré le Maroc, a tenu les islamistes les plus extrémistes, les a contenus, on peut lui faire confiance. Le Sahara Occidental est marocain ».