Ngom Ndong Mathias, élu président du Marché Mboppi de Douala

Suite à l’arrêté du Dr Roger Mbassa Ndine, Maire de la ville de Douala, portant sur la convocation du corps électoral, à l’effet de procéder à l’élection des représentants des commerçants au sein des comités de gestion des marchés Mboppi et New-Deïdo, la date du 27 juin 2024, retenue pour cette opération, entre dans les annales du marché Mboppi, situé dans le 1 er arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun.

Tenez ! Très tôt ce matin, l’on a vu un fort déploiement des agents d’Elecam (Elections Cameroon), organe en charge des élections au Cameroun, qu’accompagnaient les Fmo (forces de maintien de l’ordre), composées des agents de la police et de la gendarmerie.

L’objet de leur visite dans cet espace marchand n’était autre que l’élection partielle des représentants des commerçants au sein du comité de gestion du marché Mboppi.

Ce scrutin de liste très couru et attendu par les commerçants de ce marché, considéré comme le plus grand de la zone Cemac, avait pour têtes de liste, respectivement, Monsieur Fotso Jean Marie (bulletin blanc), Madame Lodjio Martine (bulletin jaune) et Monsieur Ngom Ndong Mathias (bulletin bleu).

A l’issue de cette consultation électorale qui a duré huit heures d’horloge, donc de 8 heures à 15 heures, la liste conduite par Monsieur Ngom Ndong Mathias a obtenu 463 voix sur 530

votants, contre 59 voix pour Monsieur Fotso Jean Marie et 06 voix pour Madame Lodjio

Martine.

Il faut signaler que le nouveau président, en la personne de Monsieur Ngom Ndong Mathias, qui avait pour slogan de campagne : « Transparence », sera accompagné dans cette lourde, mais exaltante tâche par :

1- AFAMEFUNA A OKORIE : 1 er Vice-président

2- TCHAKOUNTE Jérôme : 1 er Conseiller

3- CHIDI DURU Calistus : 2è Conseiller

4- BOUBAKARY HAMA : 1 er Membre

5- Madame DJOUKOUO FOMBA Cécile : 2 ème Membre

« Cette victoire qui nous donne droit à trois ans de règne, nous la dédions à tous ceux qui nous ont accordé leurs voix et aussi à ceux qui ne l’ont pas fait. Nous comptons de beaucoup sur les uns et les autres, afin de mener à bien, les missions à nous assignées (la transparence, lutte contre l’insécurité, l’accès à l’électricité, la propreté, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures,…). Nous promettons à tous les commerçants, que nous ne les décevrons pas. La contribution de chacun, aussi moindre qu’elle soit, ne sera pas négligée », déclare Ngom Ndong Mathias.

« Tenons-nous la main dans la main ! Regardons tous dans la même direction ! Ce n’est que par cette voie que nous connaîtrons le bonheur dans notre espace marchand ». Pour Eric Kenmoe, chef du bloc 5 du marché Mboppi, « Je me réjouis de la manière donc cette élection s’est déroulée. Je l’ai vécue de bout en bout. J’ai été très émerveillé du sérieux avec lequel Elecam, a mené cette consultation. Même un aveugle a vu la transparence, partant de l’affichage des listes des votants et des candidats, en passant par le vote, le dépouillement, le comptage des bulletins, bureau après bureau (A,B,C,D,E,F), le remplissage des procès-verbaux et de la proclamation des résultats ».

« Les élections des gestionnaires dans d’autres marchés du pays, ont souvent connu des querelles, des bagarres, des morts, conduisant à l’annulation. Ce que j’ai vu Elecam faire ce jour, je souhaiterais qu’il en fasse de même lors des élections présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Ainsi, on aurait moins ou pas de soulèvement après une élection », ajoute-t-il.