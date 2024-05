Naomi Campbell célèbre à Marrakech son 54éme anniversaire

Naomi Campbell, figure emblématique de la mode, a choisi la ville de Marrakech pour célébrer son 54e anniversaire, entourée de ses proches. La célèbre mannequin, surnommée la panthère noire, a partagé avec ses followers sur Instagram des moments forts de cette escapade mémorable.

Revêtue d’une jellaba et d’un selham, la célèbre mannequin a savouré la sérénité et la splendeur de Marrakech aux côtés de ses deux enfants. Au menu de cette fête exceptionnelle figuraient la découverte de la culture marocaine, des danses traditionnelles, des chants envoûtants, et bien entendu, un gâteau d’anniversaire illuminé par 54 bougies.

Le Maroc tient une place spéciale dans le cœur de Naomi Campbell. Cette visite n’était pas sa première dans le pays. En effet, elle a déjà foulé plusieurs fois le sol marocain.

L’accueil chaleureux qu’elle a reçu au Maroc l’a profondément touchée. Sur son compte Instagram, elle exprime son amour de la ville et du Maroc : « merci pour tout l’amour et tous les beaux vœux d’anniversaire .. Morocco, Marrakech votre Sérénité et Lumière avec mes 2 bébés anges, en visite depuis 30 ans ne déçoit jamais, tranquillité et grâce.. Je l’ai rendu vraiment spécial… merci à ma famille et mes amis qui ont fait de cette semaine un rêve« . » Pour mémoire, Naomi a deux petits enfants car elle a été mère à 50 ans !

Naomi Campbell nue célébrité engagée

Née à Londres en 1970, Naomi Campbell a été découverte à l’âge de 15 ans et rapidement propulsée sous les feux des projecteurs. Sa carrière a atteint des sommets vertigineux alors qu’elle défilait pour les plus grands couturiers du monde et posait pour les couvertures des magazines les plus prestigieux. Avec sa beauté saisissante et son allure charismatique, elle a redéfini les normes de la beauté dans l’industrie de la mode, devenant la première femme noire à figurer en couverture de magazines tels que Vogue Paris et Vogue UK.

En plus de son succès sur les podiums, Naomi Campbell s’est également illustrée dans d’autres domaines, tels que la musique et le cinéma, affirmant ainsi son statut d’icône polyvalente et intemporelle. Tout au long de sa carrière, elle a su rester non seulement une force dominante dans le monde de la mode, mais aussi une voix influente pour la diversité, l’inclusion et la justice sociale. En 2018, elle a lancé sa propre initiative pour promouvoir la diversité au sein de l’industrie de la mode.

Son anniversaire à Marrakech a été l’occasion de célébrer non seulement sa beauté, mais aussi son engagement et sa générosité. Naomi Campbell incarne bien plus qu’une icône de la mode. Elle reste une figure majeure du soutien à l’Afrique, aussi à travers de son engagement pour le tourisme au Kenya.