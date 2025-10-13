Naïma Moutchou nommée ministre des Outre-mer : retour express après un gouvernement éclair

Nommée ministre de la Fonction publique le 5 octobre dans le premier gouvernement Lecornu qui n’aura duré que 14 heures, la députée Horizons Naïma Moutchou fait son retour avec le portefeuille des Outre-mer. Retour sur le parcours de cette Franco-Marocaine de 44 ans, figure montante du parti d’Édouard Philippe.

Le 5 octobre 2025, Naïma Moutchou est nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intelligence artificielle et du Numérique dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Le décret est publié au Journal officiel le dimanche soir. Le lendemain matin, Sébastien Lecornu annonce sa démission. La fronde menée par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur déjà en campagne présidentielle, et les critiques autour du retour de Bruno Le Maire aux Armées ont raison du gouvernement. Durée officielle : 14 heures, un record pour la Cinquième République. Naïma Moutchou n’aura jamais siégé en Conseil des ministres.

Retour aux Outre-mer pour une trajectoire politique rapide

Le 10 octobre, Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu à Matignon. Deux jours plus tard, le Premier ministre présente son nouveau gouvernement. Naïma Moutchou y figure comme ministre des Outre-mer, en remplacement de Manuel Valls.

Née en 1980 à Ermont (Val-d’Oise) de parents marocains, Naïma Moutchou grandit dans une cité HLM d’Eaubonne dans une fratrie de six enfants. Son père, ouvrier puis aide-soignant, arrive en France dans les années 1960. Après des études de droit, elle intègre le barreau de Paris et exerce au cabinet de Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier. En 2017, elle est élue députée du Val-d’Oise sous l’étiquette La République en Marche, battant un élu LR sortant.

À l’Assemblée nationale, elle se spécialise sur les questions sécuritaires et institutionnelles. Elle est élue vice-présidente de l’Assemblée en 2022, poste qu’elle occupe jusqu’en octobre 2025.

Proche d’Édouard Philippe

En 2021, Naïma Moutchou rejoint le mouvement Horizons d’Édouard Philippe dès sa création. Elle y occupe des postes clés : responsable du pôle Idées puis porte-parole du parti. Cette proximité avec l’ancien Premier ministre la positionne comme une figure centrale de la droite modérée.

Ses positions politiques la situent à droite du camp présidentiel : elle soutient la transformation de l’aide médicale d’État, s’oppose à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, et porte des propositions sur les peines planchers.

Naïma Moutchou doit désormais gérer plusieurs urgences ultramarines. Le dossier calédonien reste prioritaire après les tensions de 2024. La question du pouvoir d’achat dans les DOM-TOM nécessite des mesures concrètes face à la vie chère. L’adaptation institutionnelle des territoires et leur transition écologique complètent ses missions.

Cette nomination confirme le poids politique acquis par l’ancienne avocate en huit ans de carrière parlementaire. Son parcours illustre également la stratégie de Sébastien Lecornu qui mise sur des figures du parti Horizons pour consolider sa majorité. Ainsi, dans un contexte politique instable, Naïma Moutchou devient l’une des rares personnalités à avoir été nommée ministre à deux reprises en l’espace d’une semaine. Même si la première nomination n’aura jamais été effective.