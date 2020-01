Nabilla et ses photos qui font le buzz !

Nabilla est très généreuse s’agissant de partager sa vie de famille avec ses fans. Et c’est ce qu’elle a encore fait ce vendredi, en partageant de belles photos de famille qui ont fait le buzz sur la Toile.

Ce vendredi 3 janvier 2020, la star de téléréalité Nabilla Benattia a partagé des moments de sa vie privée, en partageant notamment avec ses fans de nouveaux clichés pris en compagnie de son mari Thomas Vergara et de leur bébé Milann. Les fans ont apprécié ces photos qui ont déclenché un tollé sur Internet.

Lors du nouvel An, Nabilla a fait un post qui en a touché plus d’un. C’était pour souhaiter ses meilleurs vœux à ses fans et autres sympathisants. « Ma petite famille et moi vous souhaitons une bonne et heureuse année pleine de bonheur et d’amour. Cette année a été la plus belle de toute ma vie, nous avons construit notre propre famille et cela n’a pas de prix. Je vous aime à l’infini et vous souhaite le meilleur pour 2020 ».

Les dernières informations concernant Nabilla remontent à fin décembre, alors qu’elle célébrait, avec son mari Thomas, l’anniversaire du footballeur Karim Benzema. Lors de cette fête d’anniversaire du pensionnaire de Real Madrid, célébrée à Dubaï, Karim Benzema s’était offert le plaisir de reprendre le classique du rappeur 2Pac, « Ambitionz Az A Ridah », notamment.

