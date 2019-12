Buzz : Benzema invite Nabilla et reprend un grand classique de 2Pac ! (vidéo)

Karim Benzema s’est offert le plaisir de reprendre le plus gros classique du rappeur 2Pac, « Ambitionz Az A Ridah », en présence notamment de Nabilla et Thomas Vergara. C’était à quelle occasion ?

Ce n’est un secret pour personne que l’attaquant du Real de Madrid, Karim Benzema, est très proche du monde du rap, en témoignent ses nombreuses apparitions auprès de rappeurs tels que Lacrim, Alonzo mais particulièrement le Duc de Boulogne, Booba. Son nom est souvent cité par B2O dans ses morceaux et les deux stars vont même jusqu’à se lancer des challenges, preuve que le monde du rap et du sport sont assez proches et entretiennent des liens serrés.

A lire : Nabilla, Thomas et leur fils Milann : nouvelle vie à Dubaï !

Et si KB9 s’est fait remarqué cette fois, c’est encore dans le domaine du rap. En effet lors de sa fête d’anniversaire, célébrée à Dubaï, où étaient présents de nombreux influenceurs tels que Nabilla et Thomas Vergara, l’attaquant des Merengue s’est fait un plaisir de reprendre le plus gros classique du rappeur 2Pac, « Ambitionz Az A Ridah ». Et pour ceux qui l’ignorent, 2Pac était l’un des fondateurs du Rap Westcoast aux Etats-Unis, mais il fut malheureusement assassiné en 1996, dans des circonstances mystérieuses.

Concernant Karim Benzema, né le 19 décembre 1987, cette soirée célébrée le 27 décembre 2019 fera beaucoup de bien. Lui qui a été rejeté par l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps pour des raisons extra-sportives. Se présentant comme un battant, Benzema, qui tient à être présent sur toutes les grandes scènes du football, pourrait être amené à faire des démarches pour tenter de rejoindre la sélection algérienne de Djamel Belmadi.

A lire : Vidéo : Karim Benzema lance un challenge à Booba, Lacrim et Alonzo