Nabilla, Thomas et leur fils Milann : nouvelle vie à Dubaï !

Après avoir reçu le premier passeport de leur bébé, Nabilla, Thomas et leur fils Milann ont pris l’avion pour Dubaï où la famille va entamer une toute nouvelle vie dans sa… nouvelle maison.

Sur Snapchat, Thomas a expliqué : « On a hâte de découvrir notre maison ! ». Pour sa part, Nabilla a lâché : « Je suis trop contente. J’ai trop hâte d’être chez moi ». Et ce 9 novembre 2019, Thomas Vergara a partagé les premières images de son arrivée à Dubaï et de leur nouvelle maison. Pour justifier leur désir de déménager à Dubaï, Nabilla et Thomas, alors qu’ils annonçaient leur projet à Paris Match, avaient lâché : « là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l’alcool… ça n’existe pas. Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres »

« Quand même, on a réussi à faire un déménagement de Londres à Paris alors que tu étais enceinte. Tu as accouché à Paris et maintenant on déménage à Dubaï », a tendrement indiqué Thomas à sa douce moitié Nabilla, la félicitant au passage pour sa communauté d’abonnés sur Instagram qui a grandi de façon exponentielle, atteignant la barre des de 5 millions. Suffisant pour que Nabilla dise « merci à tous ! Merci de me suivre, je vous aime ».

« On a un des bébés les plus sages au monde. Il ne pleure jamais, il fait ses nuits, il est gentil, il dort, il mange, il fait des petits sourires, c’est un bonheur ce bébé », s’est émerveillée Nabilla sur Snapchat.