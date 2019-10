Vidéo : Karim Benzema lance un challenge à Booba, Lacrim et Alonzo

Sur son compte Instagram, l’attaquant franco-algérien du Real Madrid a publié une vidéo dans laquelle le footballeur lance un défi aux rappeurs Booba, Lacrim et Alonzo mais aussi à Khabib Nurmagomedov. Qui relèvera le défi ?

Benzema est très proche du milieu du rap, comme peuvent en témoigner ses sorties fréquentes à Miami chez son grand ami Booba. Ce week-end, il avait du temps libre vu que le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a finalement été reporté au 18 décembre, il en a donc profité pour se lancer un défi d’abord personnel où il doit toucher le montant de la barre le plus de fois possible en 11 minutes et 11 millièmes de secondes.

Et comme à son habitude, « Kb9 » ne s’est empêché de défier ses amis pour qu’ils tentent de le battre. Parmi eux figurent quelques rappeurs comme Booba, Lacrim et Alonzo mais aussi la star de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Un casting XXL dont on attendra avec impatience les prestations.

A bientôt 32 ans, Karim Benzema garde toujours la confiance de son club, le Real Madrid et cela fait de lui l’un des meilleurs buteurs d’Europe en ce début de saison, lui qui comptabilise déjà six buts en huit matchs de La Liga Santander.