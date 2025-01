Mussofi veut révolutionner la cosmétique naturelle pour peaux noires et métissées

La start-up bordelaise Mussofi franchit une nouvelle étape dans son développement en intégrant la prestigieuse 4e promotion du programme French Tech Tremplin Incubation. Cette reconnaissance vient consolider la position de cette jeune marque de cosmétiques naturels, créée en 2021, sur le marché des soins dédiés aux peaux noires et métissées.

Le dispositif French Tech Tremplin Incubation, porté conjointement par BPI France et la Mission French Tech, offre un programme d’accompagnement complet d’une durée d’un an. Ce soutien institutionnel apportera de la visibilité et les ressources nécessaires pour accélérer le développement technologique et commercial espère Adrien Augé, co-fondateur de Mussofi. Concrètement, l’entreprise bénéficiera d’une intégration au sein de l’incubateur Les Premières Nouvelle-Aquitaine et d’un appui financier significatif.

La marque, qui compte déjà trois points de vente stratégiques – deux à Paris et une pharmacie partenaire à Bordeaux – prévoit d’intensifier sa présence sur le territoire national.

Une réponse innovante à un besoin précis

« Les principales problématiques que nous avons, nous les femmes à la peau noire ou métissée, sont les taches et le manque d’éclat. Les marques conventionnelles ne traitent pas en profondeur nos besoins et beaucoup d’entre nous se tournent vers des cosmétiques avec des composants toxiques et qui malheureusement blanchissent leur peau.« , explique Nadia Ongbiboue, co-fondatrice de Mussofi. Face à ce constat, l’entreprise a développé une gamme de soins naturels spécifiquement formulés pour répondre aux besoins des peaux noires et métissées.

L’année 2023 a marqué un tournant pour Mussofi avec le lancement de trois produits phares : un gel nettoyant visage, un sérum et une crème anti-taches. Ces soins, fabriqués intégralement dans le Sud-Ouest de la France, conjuguent efficacité et respect de la peau.

Perspectives 2025 : innovation et rayonnement national

En 2025, Mussofi prévoit d’élargir sa gamme de produits naturels, de renforcer sa présence en ligne et de multiplier les rencontres avec sa clientèle lors d’événements comme le Salon International de la Beauté Afro.

Fidèle à ses origines, la marque bordelaise poursuit sa mission : proposer des cosmétiques naturels et efficaces, développés et fabriqués dans le Sud-Ouest. Une approche qui séduit de plus en plus de consommatrices à la recherche de soins adaptés aux peaux noires et métissées.

Pour plus d’informations : www.mussofi.com

Instagram : @mussofi.co