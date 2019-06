Musique africaine : un aller-retour de Cotonou à Cuba

L’influence des Caraïbes laisse sa marque à mesure que les rythmes afro populaires se développent

C’est dimanche soir à Aba House, un bar en plein air situé à Lomé, dans la capitale togolaise, et de jeunes hommes et femmes élégants vêtus de robes africaines modernes remplissent la piste de danse alors que le bassiste accélère le tempo. Puissant! Soulful!

Les paroles sont en mina, une langue locale du sud du Togo et de certaines parties du Bénin voisin, mais la musique est indéniablement afro-cubaine, un genre de renommée mondiale.

Le temps est frais, l’air est rempli d’une brise marine brumeuse venant de l’océan Atlantique rugissant. De l’autre côté de la rue, les spectateurs s’émerveillent devant les robes colorées et les mouvements de danse pratiqués et regardent les clients grignoter des amuse-gueules et les laver avec de la bière, du whisky et des boissons non alcoolisées.

Quelques minutes auparavant, le groupe avait joué une chanson reggae rythmée et interprété un hymne chrétien, mais c’était le son de la rumba afro-cubaine qui faisait tourner les gens, les faire trembler et les faire basculer sur la piste de dance.

« C’est le bar de mon père et nous jouons ici tous les dimanches soir », explique George Lassey, le chef du groupe, à Africa Renouveau. « Nous jouons toutes sortes de musiques: reggae, gospel, salsa et autres. » Cependant, précise M. Lassey, la salsa est « de loin la plus demandée lors de nos concerts.

La salsa reste populaire

La musique salsa est restée populaire en Afrique de l’Ouest depuis son introduction dans la région dans les années 50, apparemment par des marins.

De Lomé à Bamako au Mali, en passant par Conakry en Guinée, Cotonou au Bénin et Dakar au Sénégal, les groupes de concert ont acquis une renommée internationale en jouant des mélodies entraînantes de danse cubaine.

Parmi les groupes bien connus qui intègrent le groove cubain, on retrouve Orchestra Baobab et Le Super Étoile de Dakar, ce dernier célèbre pour sa musique de danse influencée par le mbalax. Parmi les autres, citons le Rail Band à Bamako et l’Orchestre Poly-Rhythmo de Cotonou.

Début 2010, des chanteurs de salsa de renom africains se sont associés à des musiciens basés à New York pour former Africando, un groupe qui a réussi à introduire la salsa aux saveurs africaines sur le marché mondial de la musique.

Angélique Kidjo, une artiste de renommée internationale et une autre ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, a grandi au Bénin et a ressenti un lien étroit avec la salsa. «En écoutant Celia, j’ai entendu l’Afrique», se souvient Mme Kidjo, se référant à Celia Cruz, souvent appelée la «reine de la salsa». En juillet 2016, Angélique Kidjo s’est associée à plusieurs musiciens cubains basés à New York pour rendre hommage à la regrettée Celia Cruz avant de se produire sur les routes des États-Unis, d’Europe et d’Asie.

La popularité durable de la salsa et l’émergence récente de genres tels que AfroSoca dans les Caraïbes témoignent de la résilience des arts et de la culture africains et inspirés par l’Afrique à travers des siècles, parfois dans des conditions difficiles.

«Il est bien connu que la salsa et les rythmes des Caraïbes ont des racines africaines. Mais il est également vrai que beaucoup de musique africaine moderne doit beaucoup de son influence à la salsa et à el son cubano », a déclaré Angel Romero Ruiz, fondateur et rédacteur en chef de World Music Central, un magazine en ligne américain consacré à la musique du monde. . El fils cubano est un style de chanson afro-cubain par excellence (le terme peut également désigner un style de danse).

Un phénomène aller-retour

Les experts en musique ont inventé l’expression «phénomène d’aller-retour» pour désigner les rythmes et les sons qui voyagent avant de revenir à leur source. La rumba congolaise est un exemple du phénomène de l’aller-retour. Il est dérivé d’el son cubano. Le son jouait à l’origine la fonction d’annoncer la nouvelle de la campagne. Le style vocal et la poésie lyrique des chansons font partie de ses composantes hispaniques fondamentales. Son modèle d’appel et de réponse vient de la tradition bantoue africaine.

«Indépendance Cha Cha», interprétée par Joseph Kabasele (connu sous son nom d’artiste Le Grand Kallé), a été composée et interprétée pour la première fois en 1960 pour célébrer l’indépendance imminente de l’ancien Congo belge (l’actuelle République démocratique du Congo) . La chanson a rapidement gagné l’attrait du continent à une époque où plusieurs autres pays africains étaient en train de devenir indépendants du régime colonial. La chanson est encore interprétée aujourd’hui et a inspiré d’autres genres panafricains tels que soukous, makossa et coupé décalé.

À son tour, makossa, un genre camerounais popularisé à l’échelle internationale par le saxophoniste Manu Dibango, a contribué à l’émergence de la disco aux États-Unis par le biais de sa chanson «Soul Makossa».

Dans l’album Thriller, paru en 1982, la chanson de Michael Jackson «Wanna Be Startin ‘Somethin’» comprend le refrain «Mama-say mama-sah ma-ma-coo-sah». Les experts en musique estiment que M. Jackson a réutilisé le refrain de L’album de M. Dibango. Au fil des ans, la rumba congolaise, l’Afrobeat nigérian, la highlife ghanéenne, le calypso antillais, le zouk antillais, la soca trinidadienne et la dancehall se sont répandus en Afrique et dans la diaspora, tout en devenant des signes révélateurs de la popularité des rythmes africains et de leurs influences dans le monde.

Genre Afrosoca

Dans les Caraïbes, AfroSoca – un mélange d’Afrobeat, de soca traditionnelle et de dancehall – a fait son apparition en 2014. Ce genre, introduit par Trinidadian Olatunji Yearwood, connaît une popularité grandissante des deux côtés de l’Atlantique et jusqu’en Afrique du Sud.

En Afrique de l’Ouest, l’artiste nigérian populaire Flavour N’abania a remporté un succès majeur en 2011 avec un remix accrocheur de sa chanson de 2005 «Nwa Baby (Ashawo Remix)». Cette chanson était une reprise de «Sawale» Années 1960 Le “Sawale” original et sa couverture de 2005 avaient un rythme lent typique de la musique highlife ghanéenne et nigériane.

Pourtant, «Sawale» semble emprunter sa base rythmique et mélodique à «El Manisero», également connu sous le nom de «The Peanut Vendor», une œuvre cubaine populaire. Avance rapide jusqu’en 2011, et le rythme et le tempo d’origine ont été transformés en un hit majeur tout droit sorti du Nigéria.

Ce n’était pas une surprise si le hit du carnaval 2017 «Bouncing» de Shemmy J & Imran Nerdy, deux artistes originaires de Sainte-Lucie, rappelle incontestablement aux auditeurs le remix «Ashawo» de Flavour.

Iyanya, un autre artiste nigérian de l’Afrobeat, a réussi à mélanger des éléments de makossa camerounais, de coupé décalé ivoirien et d’azonto ghanéen à sa chanson «Kukere». «Kukere» sonne comme une chanson de soca, à tel point que, tout en répétant un carnaval à Port of Spain à Trinidad, les danseurs n’avaient aucun problème à se réchauffer avec les mouvements de Iyanya tout en écoutant la soca.

«La chanson est à cheval entre les trois genres. sa vidéo présente un mélange de mouvements de dancehall et de pas nigérians. » Timaya a répondu: «Mon intention était de développer un son unique joué sur tous les continents, la réponse et l’ambiance seraient les mêmes. Et je suis très heureux de dire que j’ai réalisé cela. »

Pour sensibiliser les gens aux droits de l’homme de millions de personnes d’ascendance africaine vivant dans le monde entier, tout en célébrant leur importante contribution, les Nations Unies ont proclamé 2015 à 2024 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. La musique est une contribution importante des personnes d’ascendance africaine.

En effet, AfroSoca, fusion de rythmes et de sons contemporains africains et caribéens, constitue le nouveau voyage aller-retour, qui poursuit la fertilisation croisée des rythmes africains.

