Munich s’embrase : Hakimi, Doué, Dembélé, la connexion africaine propulse Paris en tête (2-0) à la pause

À Munich, le PSG mène 2-0 à la mi-temps d’une finale de Ligue des champions où l’Afrique s’impose comme la grande protagoniste. Portés par un Achraf Hakimi étincelant et un Désiré Doué précoce, les Parisiens dominent l’Inter Milan grâce à une colonne vertébrale afro-européenne. Au-delà du score, c’est tout un continent qui vibre à travers les gestes techniques de Dembélé, la maîtrise transformant cette soirée bavaroise en vitrine du talent africain face à des Nerazzurri étonnamment privés de représentants du continent.

Hakimi, éclair marocain dès la 12ᵉ

Il n’a fallu que douze minutes à Achraf Hakimi pour électriser l’Allianz Arena. Sue une magnifique passe de Doué sur le flanc droit, le Marocain trompe Sommer au premier poteau : 1-0. Déjà, les réseaux s’embrasent de Rabat à Casablanca, ravis de voir leur capitaine des Lions de l’Atlas ouvrir le bal.

Doué, la pépite ivoiro-béninoise double la mise

À la 20ᵉ, le PSG frappe encore. Kvaratskhelia lance à gauche Dembélé qui renverse immédiatement vers Doué. À seulement 20 ans, le Franco-Ivoirien-Béninois du droit crucifie l’Inter et devient le plus jeune buteur africain en finale de C1 depuis Samuel Eto’o en 2006.

Dembélé dynamiteur de couloirs

Ousmane Dembélé (origines mauritaniennes, sénégalaise et malienne) a montré une nouvelle fois son impact qui exeptionnel qui en fait son un des favoris du Ballon d’Or en cas de victoire parisienne.

Grâce à ce trio afro-parisien, Paris culmine à 62 % de possession et a tenté treize tirs, contre deux seuklement pour des Nerazzurri privés d’inspiration.

Au-delà du score, un enjeu continental

Aucun joueur africain ne figure dans le onze milanais – une première pour l’Inter en finale depuis 2010. L’écart d’explosivité entre les couloirs est flagrant : Hakimi et Dembélé débordent, tandis que Darmian et Dimarco peinent à dépasser la ligne médiane.

Le PSG touche ce soir un potentiel de 450 millions de téléspectateurs africains. Les célébrations d’Hakimi et Doué, drapeaux marocains et ivoiriens brandis vers la caméra, résonnent déjà à Tabat, Dakar, Abidjan et Lagos. Un sacre parisien offrirait à Hakimi une deuxième Ligue des champions, le plaçant aux côtés des “double vainqueurs” africains comme Eto’o. Mais rendez-vous maintenant dans 45 minutes.