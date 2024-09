Cardi B pose avec Achraf Hakimi après le match du PSG

Cardi B, la star américaine, a exprimé son mécontentement lors d’un match de Ligue 1 au Parc des Princes. De passage à Paris pour la Fashion Week, elle avait décidé d’assister à la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Venue admirer les stars parisiennes, l’ambiance dans les tribunes a retenu son attention. Elle a posé avec la star marocaine Achraf Hakimi.

Son expérience n’a pas été à la hauteur de ses attentes, puisque Cardi B a été placée en tribune présidentielle. Une zone souvent considérée comme privilégiée, mais qui, selon elle, manquait d’animation. Dans une story Instagram partagée pendant le match, elle a même fait part de son étonnement en déclarant : « Pourquoi ils m’ont placé dans la tribune de l’ennui… Je voulais être du côté du bordel moi ! ».

Un moment de partage avec le PSG

Malgré cette frustration, l’artiste n’est pas restée sur une note amère. À la fin de la rencontre, elle a reçu un maillot du PSG à son nom en cadeau de la part du club, témoignant de leur reconnaissance envers sa présence. Cardi B a également été aperçue avec le défenseur marocain Achraf Hakimi dans les coulisses du stade. Ce qui a ajouté une touche glamour à sa soirée.

Sur le terrain, les hommes de Luis Enrique ont offert un spectacle convaincant, remportant le match 3-1 contre les Rennais grâce à un but de Lee Kang-in et un doublé de Bradley Barcola. Ce résultat prometteur avant leur prochain affrontement contre Arsenal en Ligue des champions a peut-être convaincu Cardi B de se déplacer à Londres pour vivre l’ambiance des ultras parisiens, comme elle l’espérait.

La carrière florissante de Cardi B

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, a connu une ascension fulgurante dans le monde de la musique depuis la sortie de son premier album, Invasion of Privacy, en 2018. Cet album a été acclamé par la critique et a remporté un Grammy Award, consolidant sa place dans l’industrie musicale. Ses titres emblématiques tels que « Bodak Yellow, » « I Like It, » et « WAP » ont fait danser des millions de fans à travers le monde.

Récemment, Cardi B a entrepris des tournées à guichets fermés, captivant le public avec ses performances énergiques et son charisme unique. En 2022, elle a fait une série de concerts à travers les États-Unis et a participé à de grands festivals. Une opportunité pour attirer l’attention avec sa présence scénique flamboyante.

Engagement pour des causes sociales

En dehors de sa carrière musicale, Cardi B est également très engagée dans des œuvres sociales. Elle a utilisé sa plateforme pour défendre des causes telles que l’éducation, l’égalité des droits et la santé mentale. En 2020, elle a fait don d’un million de dollars pour aider à fournir des fournitures de protection et de soins aux travailleurs de la santé pendant la pandémie de Covid-19.

Sur le plan personnel, Cardi B a des origines afro-caribéennes. Née à New York de parents d’origine dominicaine et trinidadienne, elle évoque souvent fièrement ses racines et leur influence sur sa musique et sa personnalité. Sa diversité culturelle se reflète dans son style musical, mélangeant des éléments de hip-hop, de dance-hall et de musique latine. Ce qui lui confère une identité unique qui résonne avec un large public.