Mpox à Madagascar : la vaccination démarre face à une épidémie qui dépasse les mille cas

À Madagascar, la lutte contre le Mpox entre dans une nouvelle phase avec l’arrivée des premières doses de vaccin destinées à contenir la propagation du virus. Les autorités sanitaires ont confirmé que le nombre de contaminations a désormais dépassé le seuil symbolique des mille cas. Cette progression rapide de l’épidémie a également été marquée par l’annonce du premier décès officiellement attribué à la maladie dans la ville portuaire de Toamasina. Il s’agit d’une fillette de trois ans, un drame qui a suscité une vive émotion dans le pays.

La Grande Île organise la riposte contre le Mpox qui a déjà La situation inquiète d’autant plus que la souche actuellement en circulation, identifiée comme le clade 1b, est considérée comme plus agressive que celles observées lors de précédentes flambées. Les spécialistes redoutent une propagation rapide dans certaines régions densément peuplées ou disposant d’infrastructures médicales limitées. Face à ce risque, les autorités sanitaires ont décidé d’accélérer la mise en place d’une stratégie de vaccination ciblée.

Cette campagne, qui débute dans un contexte mondial de pénurie de vaccins, vise avant tout à protéger les groupes les plus exposés et à limiter la progression du virus dans les zones déjà touchées. Les premiers lots de vaccins ont été réceptionnés jeudi dans l’enceinte de l’Hôpital Militaire d’Antananarivo. Dans la capitale malgache, cette livraison a été accueillie comme une étape décisive dans la lutte contre l’épidémie.

Les premières doses arrivent dans la capitale

Les équipes médicales se préparent désormais à déployer les doses dans les régions prioritaires, où les cas sont les plus nombreux. L’objectif est de créer rapidement une barrière immunitaire autour des foyers de contamination afin d’éviter une propagation plus large sur l’île. Cependant, les quantités disponibles restent limitées. Au total, environ 30 000 doses ont été attribuées au pays dans un premier temps. Pour maximiser leur impact, les autorités sanitaires ont choisi d’adopter une stratégie déjà utilisée lors d’autres crises sanitaires : l’administration de doses fractionnées.

Concrètement, chaque flacon permettra de vacciner plusieurs personnes. Cette approche devrait permettre d’atteindre environ 130 000 bénéficiaires, multipliant ainsi l’efficacité de la campagne dans un contexte de ressources restreintes. La stratégie vaccinale repose sur une hiérarchisation des publics à protéger. Les premiers bénéficiaires seront les professionnels de santé, qui se trouvent en contact direct avec les patients et jouent un rôle clé dans la prise en charge des malades.

Protéger en priorité les groupes les plus exposés

En renforçant leur protection, les autorités espèrent éviter la saturation du système hospitalier et garantir la continuité des soins dans les établissements médicaux. Les enfants et les jeunes constituent également une cible prioritaire. Les organisations internationales présentes sur place, dont UNICEF, soulignent que les formes graves de la maladie touchent plus fréquemment les populations les plus jeunes. Dans un pays où près de la moitié de la population a moins de 20 ans, cette vulnérabilité représente un enjeu.

Les campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés locales devraient accompagner la vaccination afin d’expliquer les symptômes, les modes de transmission et les gestes de prévention. Au-delà de la disponibilité des vaccins, la réussite de la campagne dépendra surtout de la capacité des autorités à acheminer rapidement les doses dans les régions touchées. Ces dernières semaines, plusieurs cyclones ont frappé Madagascar, provoquant des inondations et endommageant des infrastructures routières essentielles.

Limiter les chaînes de transmission.

Dans certaines zones rurales, les routes sont devenues impraticables, compliquant considérablement la distribution du matériel médical. Les régions côtières et certaines zones de l’ouest, comme la région de Boeny, figurent parmi les territoires les plus difficiles d’accès. Les autorités envisagent donc d’utiliser des moyens de transport alternatifs, notamment des convois sanitaires, des bateaux ou même des hélicoptères dans les zones isolées.

Face à cette situation, le gouvernement malgache a intensifié sa coopération avec plusieurs organisations internationales afin de renforcer la réponse sanitaire. Des partenaires comme Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF soutiennent les autorités locales dans la surveillance épidémiologique, la formation du personnel médical et la sensibilisation des communautés. Ces actions visent à identifier rapidement les nouveaux cas et à isoler les personnes infectées pour limiter les chaînes de transmission.