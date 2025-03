Mozambique : le gouvernement renforce la lutte contre le paludisme

Le gouvernement mozambicain distribuera 1 771 400 moustiquaires imprégnées d’insecticide dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays, pour prévenir la transmission du paludisme.

« Nous voulons profiter de cette occasion pour renforcer l’appel à l’utilisation correcte des moustiquaires, car si elles sont mal utilisées, elles ne fonctionnent pas et ne peuvent pas nous protéger des piqûres de moustiques », a déclaré le gouverneur de Cabo Delgado, Valige Tauabo, lors du lancement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires.

L’eau stagnante à l’origine de la flambée de paludisme

Au total, 1 771 400 moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été distribuées dans la province de Cabo Delgado. Pour le dirigeant, parmi les principaux facteurs qui compromettent la lutte contre le paludisme dans cette province figurent l’eau stagnante, la faible connaissance de la maladie, la mauvaise communication pour changer les comportements, en plus du changement climatique qui afflige le Mozambique.

La répartition des réseaux se fera en deux phases, la première, selon Valige Tauabo, couvrira les districts des régions du centre et du nord de Cabo Delgado et la seconde la région sud. Le gouverneur a également appelé au développement d’actions coordonnées pour prévenir la maladie, compte tenu des défis de lutte contre le paludisme à Cabo Delgado.

Passage des cyclones Chido et Dikeledi

Le 13 janvier, environ six mille personnes touchées par le cyclone Chido avaient commencé à recevoir des moustiquaires pour prévenir des maladies telles que le paludisme, comme l’avaient annoncé à l’époque les autorités de la province de Cabo Delgado. Le Mozambique est en pleine saison des pluies, qui s’étend entre octobre et avril. C’est durant cette période qu’ont déjà été enregistrés les cyclones Chido et Dikeledi ayant touché le nord du pays, en décembre et janvier.

Ces intempéries ont eu un impact plus important sur les provinces de Cabo Delgado et Nampula. Ces phénomènes ont touché environ 736 mille personnes, provoquant la destruction d’infrastructures publiques et privées.