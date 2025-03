Mozambique : les pluies déplacent 2500 familles à Chókwè

Au Mozambique, les pluies ont déplacé au moins 2500 familles à Chókwè. Certaines familles sont restées quatre jours sans repas, suite aux fortes pluies qui ont touché plus de deux mille familles dans la municipalité de Chókwè, dans la province de Gaza. La situation ravive les critiques sur l’absence de système d’évacuation des eaux usées dans les quartiers historiquement inondés. Cette partie de ce pays d’Afrique Australe est dans une situation d’urgence avec des complaintes concernant la faim.

Plus de deux mille familles touchées

La pluie qui tombe depuis mardi soir a mis une fois de plus en évidence le problème du manque d’infrastructures d’évacuation des eaux pluviales, dans la municipalité de Chókwè, province de Gaza, dans la région sud du Mozambique. Il y a plus de deux mille familles touchées par les intempéries dans les premier, quatrième et cinquième arrondissements de la commune. Dans les trois quartiers, il y a des maisons et des rues complètement englouties par les eaux de crue.

Virgília Mucasse, 69 ans, est restée coincée pendant quatre jours avec sa maison complètement inondée, sans eau potable ni nourriture, en fait, le peu qui restait a été consumé par la fureur de la pluie. « C’est difficile, je n’ai pas mangé depuis quatre jours. Tous mes biens ont été détruits. Mes couvertures ont été mouillées, comme le montrent les images. Je suis dans l’eau depuis quatre jours. Le robinet est immergé et je consomme de l’eau sale », a déploré la vieille dame.

Difficile circulation des personnes et des marchandises

Comme beaucoup, Mário João a sa cour complètement inondée et craint que les prochains jours ne soient pires, car la pluie continue de « déverser ». « Nous sommes au bout du monde. Ici, à la maison, je manque de nourriture, car aujourd’hui, c’est notre dernier repas. Boire du thé est difficile », a déclaré Mário João, habitant du cinquième arrondissement.

Lire : Cyclone Chido : un bilan lourd de conséquences pour le Mozambique, la tragédie s’intensifie

Paulo Matwuassa a déclaré avoir perdu « tous ses vêtements, y compris une étagère sur laquelle il gardait la télévision, qui était complètement en ruine ». La concentration de l’eau est également notable sur les principales routes d’accès, ce qui rend difficile la circulation des personnes et des marchandises. En conséquence, les parents et tuteurs affirment que leurs enfants risquent de manquer les évaluations.

Toutes les maisons submergées

« Les enfants sont à la maison depuis quatre jours. Par exemple, il n’y a aucun moyen de se rendre à l’école primaire et secondaire de Machavane, à cause du niveau de l’eau. Ceux qui essayaient de braver les eaux tombaient à l’eau, avec des cahiers, et d’autres se mouillaient à l’intérieur des maisons », a déclaré la gardienne, Alice Chauque. Les autorités locales décrivent une situation de souffrance qui a contraint de nombreuses personnes à quitter leur domicile.

« La municipalité a dit qu’elle ouvrirait le canal pour alléger l’eau, mais elle ne l’a pas encore fait, à cause de la situation, nous avons toutes les maisons submergées, sans nourriture ni rien. (…) Mais il y a encore des enregistrements de décès », a déclaré Helena Mambo, chef du bloc. À Gaza, environ 30 000 familles risquent de souffrir d’une faim extrême suite au débordement du fleuve Limpopo.