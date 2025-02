Mozambique : la Turquie prête à collaborer dans la lutte contre le terrorisme

Le Président mozambicain, Daniel Chapo, a reçu, mercredi, les ambassadeurs d’Italie, Gabriele Philip Annis, et de Turquie, Ferhat Alkan, pour leur remettre leurs lettres de créance, les rendant officiels en tant que représentants diplomatiques de leur pays au Mozambique. Au cours de la cérémonie, la Turquie s’est déclarée disposée à collaborer avec le Mozambique dans la lutte contre le terrorisme, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

La cérémonie a eu lieu le matin, à la présidence de la République, et des sujets stratégiques ont été abordés, notamment la coopération économique, la défense et l’éducation, le renforcement des relations bilatérales et l’engagement mutuel en faveur du développement et de la sécurité régionale. La ministre mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération, Maria dos Santos Lucas, a souligné l’importance de la coopération avec la Turquie, soulignant que le pays en question a une forte présence dans le domaine de la défense et est disposé à collaborer avec le Mozambique dans la lutte contre le terrorisme.

Renforcement de la coopération économique et commerciale

Le ministre a également déclaré que l’ambassadeur de Turquie, Ferhat Alkan, avait exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération économique et commerciale, et « il a fait référence à l’une des usines, qui est la cimenterie, et il a évoqué le problème que nous rencontrons actuellement en ce qui concerne la question des prix et a demandé la protection de son entreprise et d’autres investissements ».

Le ministre italien a déclaré que son pays avait joué un rôle important dans le développement des infrastructures au Mozambique, notamment dans la construction de barrages dans la province de Maputo par des entreprises italiennes. En plus du soutien dans le domaine de la défense, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qui touche la région nord du pays, dans la province de Cabo Delgado. Maria dos Santos Lucas a également souligné l’importance de la coopération avec l’Italie, rappelant la participation de ce pays au processus de pacification du Mozambique.

L’importance de la coopération bilatérale

« Son Excellence le président de la République a rappelé à l’ambassadeur les relations que nous entretenons, qui ont abouti à la signature de l’Accord de Paix à Rome, les relations que nous entretenons avec l’Italie en tant que gouvernement, en tant que pays, mais aussi les relations que nous entretenons avec Sant’Egidio. Et c’est à Sant’Egidio que l’Accord de Paix de Rome a été signé », a déclaré le ministre.

Les réunions ont réaffirmé l’importance de la coopération bilatérale avec les deux pays, qui se présentent comme des partenaires stratégiques pour le Mozambique. « C’est à peu près ce qui a été discuté, ce sont des pays stratégiques avec un partenariat stratégique, notamment l’Italie », a-t-il conclu.