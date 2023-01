Moulay Hassan dans le Top 10 des princes les plus beaux du monde

L’héritier du trône du Maroc, Moulay El Hassan, apparaît dans le Top 10 des princes les plus mignons au monde. C’est le journal Knowinsiders qui a publié une liste de princes beaux et célibataires éparpillés sur la planète. L’Afrique a son représentant, qui est le fils de Mohammed VI et Lalla Salma.

Le premier choix des internautes a été porté sur le jeune prince Abdulrahman Fahad al-Thani du Qatar. Il occupe la première marche du podium. Ce jeune prince a été qualifié de « super-mignon » par les internautes du monde entier. Agé de 16 ans, il est en train de devenir un phénomène mondial, indique le journal Knowinsiders. Il n’est pas exclu qu’il devienne l’une des personnalités les plus en vue sur les réseaux sociaux.

La deuxième place est occupée par un autre prince qatari : Sheik Mohammed bin Hamad Al Thani. Un peu plus âgé (né en 1988), il est le sixième enfant de l’ancien roi Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Il est le directeur exécutif de la Commission suprême du transfert et du patrimoine du Qatar. Il a également dirigé le comité de plaidoyer pour l’organisation du Mondial Qatar 2022.

Signature avec l’agence de mannequins Scoop Models

A la troisième marche du podium, on retrouve le prince Abdul Mateen de Brunei. Né en 1991, il est le quatrième fils du sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. Issu de l’Académie militaire royale de Sandhurst en Angleterre, il a en poche le diplôme en politique internationale décroché au King’s College de Londres. A la quatrième place figure le prince Achileas-Andreas de Grèce et du Danemark. Il est le troisième enfant du prince héritier Pavlos et de la princesse héritière Maria-Chantal, Achileas. Agé de 22 ans, il est actuellement le troisième en ligne pour succéder à l’ancien trône de Grèce.

Constantin Alexios occupe la cinquième place de ce classement. Agé de 24 ans, il est le fils aîné du prince héritier grec Pavlos. Né à New York aux États-Unis, il a grandi en Grande-Bretagne où il a fréquenté le prestigieux Wellington College. Nikolaï William Alexander Frederik, âgé de 21 ans, occupe la sixième place de cette sélection. Originaire du Danemark, il est petit-fils aîné de la Reine Margrethe. Sa beauté lui a fait signer avec l’agence de mannequins Scoop Models, début 2018. Année à laquelle le prince a officiellement fait son entrée dans la mode.

Moulay Hassan du Maroc à la septième place des plus beaux princes

Le prince héritier Moulay El Hassan du Maroc est à la septième place. Né en 2003, il est le fils unique du roi Mohammed VI. Il fait forte impression et est conscient des responsabilités qui font partie de la famille royale. Assez souvent, il apparait aux côtés du roi dont la santé inquiète de plus en plus. A la huitième place vient le prince Felix du Danemark. Agé de 21 ans, il est le frère cadet du prince Nikolai. Il vient aussi d’entamer une carrière de mannequin avec la nouvelle collection Reflect de Georg Jensen, relève le journal Knowinsiders.

Archiduc Ferdinand Zvonimir von Habsburg d’Autriche est neuvième sur cette liste des plus beaux princes du monde. Agé de 25 ans, il est l’héritier de la Maison de Habsbourg, l’une des plus anciennes dynasties de l’histoire. Pendant 650 ans, cette dynastie a régné sur l’Autriche, la Croatie, la Hongrie, Budapest et la Bavière. Le prince Tassilo Egon Maximilian est le dixième plus beau prince du monde. Il est petit-fils du prince royal allemand Egon von Fürstenberg et de la reine de la mode Diane von Fürstenberg. Né le 26 août 2001, il est l’héritier de la famille italienne Agnelli.

Lire : Maroc : la valeur nette de Moulay Hassan estimée à 1,4 milliard d’euros