Mort d’Abou Houzeifa : un coup dur pour les groupes djihadistes au Sahel

Abou Houzeifa, plus connu sous le nom de Hugo, « un important chef terroriste de nationalité étrangère », a été abattu, selon des informations de l’armée malienne.



L’armée malienne a annoncé la mort d’Abou Houzeifa, dit Hugo, « un important chef terroriste de nationalité étrangère » impliqué dans de nombreuses attaques dans la région du Sahel, dont celle ayant coûté la vie à quatre soldats des forces spéciales américaines au Niger, en 2017. Cette élimination représente un coup dur pour les groupes djihadistes actifs dans la zone.

Qui était Abou Houzeifa ?

Abou Houzeifa était un cadre important de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda qui opère dans la région du Liptako, à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il était connu pour sa cruauté et son implication dans de nombreuses attaques meurtrières contre des civils et des militaires.

Selon l’état-major général des armées maliennes, Abou Houzeifa a été tué lors d’une opération militaire d’envergure menée par les forces maliennes (FAMa) dans la zone d’Indelimane, dans le nord du Mali. L’opération, qui a bénéficié du soutien de renseignements précis, a permis de neutraliser le chef djihadiste ainsi que plusieurs de ses lieutenants.

Revers important pour les groupes djihadistes

La mort d’Abou Houzeifa constitue un revers important pour les groupes djihadistes au Sahel. Il était un leader charismatique et une figure inspirante pour de nombreux combattants. Sa disparition pourrait fragiliser les structures de commandement et de coordination des groupes djihadistes dans la région. L’armée malienne a indiqué poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Les Forces armées maliennes se disent conscientes que ce processus de longue haleine ne se résume pas à l’élimination de leaders djihadistes. Cette opération met en exergue les efforts déployés par les forces maliennes pour contrer la menace djihadiste, malgré un contexte sécuritaire difficile et le retrait progressif des troupes étrangères.

Poursuivre la lutte contre le terrorisme

Les experts appellent les pays du Sahel à poursuivre leurs efforts dans leur lutte contre le terrorisme. Ce qui pourrait passer par une meilleure réorganisation et une coopération plus efficiente. D’ailleurs, trois pays oust-africains se sont coalisés pour former l’Alliance des États du Sahel (AES). Il s’agit du Mali, du Niger et du Burkina Faso..