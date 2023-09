L’armée malienne défait des terroristes dans la région de Tombouctou

Des affrontements entre les Forces armées maliennes (FAMa) et des terroristes, dans la localité de Léré, région de Tombouctou, ont fait plusieurs morts dans le rang des assaillants. Mais, l’armée y a aussi laissé quelques plumes.

Les affrontements ont eu lieu le dimanche 17 septembre 2023, selon un communiqué de l’état-major général des armées maliennes en date du 18 septembre. C’est à 15 heures 30 minutes, dimanche que les éléments des FAMa basés à Léré, région de Tombouctou, « ont réagi à une attaque complexe des terroristes à bord de véhicules et sur motos, contre le camp du Groupement de la Garde nationale et celui de l’Armée de terre, respectivement au centre et à la périphérie de ladite localité », précise le communiqué. Les combats d’une rare intensité se sont déroulés avec l’appui de « renforts aéroterrestres » déployés par l’armée malienne.

Un lourd bilan côté terroriste

Au terme des affrontements, les terroristes ont été mis en déroute, abandonnant sept corps dans le camp de l’Armée de terre. Ils ont également perdu huit véhicules lourdement armés et à bord desquels se trouvait une trentaine d’occupants tous neutralisés. L’état-major indique également que « plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur ». Et d’ajouter que des « frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone ». D’ailleurs, à en croire la haute hiérarchie militaire, la surveillance de tout le secteur se poursuit dans le but de débusquer et d’anéantir « des terroristes en débandade », dont « le seul but était de faire un carnage et faire porter la responsabilité par les FAMa ».

Pour cette opération, l’armée a perdu cinq hommes tombés au combat, vingt autres sont blessés pendant que onze sont portés disparus. Des dégâts matériels ont été également recensés. Il y a par exemple un avion appui feu qui a dû effectuer un atterrissage forcé et dont les membres l’équipage ne sont pas encore retrouvés.