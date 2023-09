Mali : attaque terroriste contre une base militaire et un aéroport à l’Est

La base militaire et l’aéroport de Gao ont été la cible d’une attaque terroriste, ce vendredi matin. Aucun bilan n’a été établi après cet assaut mené dans l’Est du Mali.

L’annonce a été faite par le ministère malien de la Défense. Plusieurs obus et deux véhicules kamikazes ont ciblé le camp militaire et l’aéroport de Gao. Les autorités militaires maliennes n’ont pas fourni de bilan sur le nombre de morts et de blessés. « Une attaque kamikaze complexe a eu lieu au camp militaire de Gao, dans la zone de l’aéroport ». C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère malien de la Défense.

Guerre terroriste totale contre l’État du Mali

Cet assaut intervient après deux autres attaques qui ont été perpétrées, hier jeudi. La première contre un bateau fluvial transportant des passagers, dans la région de Tombouctou. La seconde attaque a été menée contre une base militaire, non loin de Bamba, dans la région de Gao. Au moins 49 civils ont perdu la vie au cours de ces assauts meurtriers. Par ailleurs, 15 militaires et 50 terroristes ont perdu la vie lors de ces attaques.

D’ailleurs, ces assauts meurtriers ont poussé les autorités maliennes à décréter un deuil national de trois jours. Notons que ces attaques terroristes ont été revendiquées par le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). Il s’agit de la branche d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) qui a fait du Sahel son repaire. Tout récemment, le groupe terroriste avait menacé de mener une guerre totale contre l’État malien dirigé par la junte.

Frappes aériennes contre des groupes terroristes

La menace terroriste est pressente au Mali, depuis le départ de la Force française Barkhane. Chassée par la junte dirigée par Assimi Goïta, les troupes françaises se sont repliées au Niger voisin. La situation s’est exacerbée avec le processus de retrait de la MINUSMA, cette force onusienne en appui. Les soldats de la Mission Multidimensionnelle pour la Stabilisation au Mali ont jusqu’au 31 décembre pour se retirer.

Notons par ailleurs que ces attaques de jeudi et vendredi interviennent après une opération de l’armée malienne. Celle a indiqué avoir mené, mercredi, des frappes aériennes contre des groupes terroristes. Selon l’état-major, les éléments armés planifiaient des attaques contre les soldats dans la zone de Tombouctou, au Nord du Mali. L’armée avait fait état de « frappes aériennes préventives (qui) ont ciblé des groupes armés terroristes ».