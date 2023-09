Mali : attaques terroristes contre les FAMAs à Dioura et Menaka

Une attaque kamikaze terroriste a visé le camp de l’armée malienne, à Dioura, dans la région de Mopti. Plusieurs éléments des FAMAs ont péri lors de cet assaut mené dans cette partie centre du pays.

Plusieurs soldats maliens tués

« Le 28 septembre 2023 à 16h45, une attaque complexe Kamikaze terroriste a visé le camp des Forces armées maliennes (FAMa) de Dioura ». C’est ce qu’a expliqué la DIRPA (Direction de l’information des relations publiques des armées). Dans une note publiée sur sa page facebook, l’état-major explique que « les FAMAs ont immédiatement procédé au bouclage de la zone tout en engageant les opérations de ratissage ».

Cette attaque kamikaze a coûté la vie à plusieurs éléments des forces armées maliennes. D’autant que les éléments terroristes ont surpris les soldats. Aucune précision n’a été donnée quant au nombre de soldats qui ont péri dans l’assaut meurtrier. L’état-major a, par ailleurs, ajouté que « des drones et des forces spéciales sont venus en renfort ». Et que « des actions de ratissage ont été engagées par les forces spéciales » maliennes.

Des éléments de Daech mis en déroute

A Ménaka, un assaut mené par des éléments armés affiliés à l’organisation État islamique a ciblé un groupement armé pro-gouvernemental. « L’ennemi a été repoussé grâce à la vigoureuse riposte des éléments présents sur les lieux ». C’est ce qu’a indiqué l’antenne de Ménaka du Bureau régional de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger. Les éléments de Daech n’avaient d’autre choix que de se replier vers le Sud de la ville.

Au cours de leur retrait, les terroristes ont abandonné des armes et des munitions sur place. « D’autres éléments de Daech ont également pris pour cible la maison d’un officier de la plateforme sans faire de victime… Cette attaque coordonnée, menée par un groupe de plusieurs malfrats sur une vingtaine de motos et une voiture, a été mise en échec grâce à la vigilance des combattants de la Plateforme », salue le Bureau régional de la Plateforme.

Attaque terroriste contre les FAMAs à Tombouctou

Les attaques menées par des terroristes contre les FAMAs sont récurrentes et débouchent souvent sur des combats. Le dimanche 17 septembre, des soldats basés à Léré, région de Tombouctou, « ont réagi à une attaque complexe des terroristes à bord de véhicules et sur motos, contre le camp du Groupement de la Garde nationale et celui de l’Armée de terre », annonçait l’état-major. Le bilan a été lourd du côté des terroristes.

Mis en déroute, les terroristes ont abandonné sept corps dans le camp de l’Armée de terre. En plus d’avoir perdu huit véhicules lourdement équipés en armement. Par ailleurs, une trentaine d’assaillants ont été neutralisés. « Des frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone », a précisé l’état-major. « Plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur », ajoutait l’armée, dans sa communication.