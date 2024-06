Montpellier célèbre les chameaux et dromadaires avec un événement unique le 30 juin 2024

A l’occasion de l’Année internationale des camélidés, Montpellier accueillera un événement exceptionnel pour célébrer ces animaux fascinants. Prévu pour le dimanche 30 juin 2024 sur le Campus Agropolis, cette journée promet d’être riche en découvertes et en émotions pour petits et grands.

Les camélidés, qui incluent les chameaux et les dromadaires, sont des créatures incroyables, souvent entourées de mythes et de légendes. Leur rôle dans les écosystèmes désertiques et leur utilité pour les populations humaines les rendent indispensables dans certaines régions du monde. C’est pourquoi Montpellier, dans le Sud de la France, va leur consacré une journée spéciale.

Programme de l’évènement

L’événement débutera à 11h00 avec une série d’activités :

Exposition immersive et dégustation

Exposition “Désert du musée Saharien” : Une expérience immersive où les visiteurs pourront découvrir une tente traditionnelle du désert et divers objets du quotidien, offrant un aperçu authentique de la vie saharienne.

Dégustation de confiture de lait de chamelle : Christele Derosch, éleveuse de dromadaires de la ferme Camelarzac, proposera une dégustation unique de confiture de lait de chamelle, une spécialité du Larzac méridional.

Conférences et contes

Mini-conférences sur les propriétés du lait de chamelle : Gaukhar Konuspayeva, professeure de biotechnologie alimentaire, animera des sessions à 11h30 et 13h30 pour discuter des bienfaits médicinaux et nutritionnels du lait de chamelle.

Contes mauritaniens autour des chameaux : Ahmed Jidou, conteur mauritanien, racontera des histoires enchanteresses sur les chameaux pour les enfants, avec des sessions à 14h00 et 15h30.

Projections et conférences en extérieur avec la projection du film “Zodi et Téhu, frères du désert” : Ce film familial sera diffusé à 16h30, idéal pour les enfants dès 6 ans.

Mini-conférences sur la découverte du chameau : Bernard Faye, chercheur vétérinaire, et Coralie Le Meur, éleveuse de dromadaires, partageront leurs connaissances sur ces animaux fascinants lors de sessions à 14h30 et 16h00 sur les berges du Lez, au niveau de la base kayak.

Importance des camélidés

Les camélidés jouent un rôle crucial dans les régions désertiques et semi-désertiques. Ils sont non seulement des animaux de transport mais aussi une source de lait et de viande pour les populations locales. Leur capacité à survivre dans des environnements arides en fait des alliés indispensables pour les éleveurs et les agriculteurs. Les camélidés sont également de plus en plus reconnus pour les propriétés uniques de leur lait, qui est riche en nutriments et en composés bénéfiques pour la santé.

Organisé par l’Unité mixte de recherche SELMET sur les Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux, le Cirad et Agropolis International, cet événement est soutenu financièrement par Agropolis Fondation et s’inscrit dans le cadre du Festival Agropol’Eat.