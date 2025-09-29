Mondial des Fromagers 2025 : l’Algérie remporte le bronze et inscrit l’Afrique dans l’histoire

L’Algérie a brillé lors du Mondial des Fromagers en décrochant une médaille de bronze et en présentant la première femme africaine à concourir pour le titre de Meilleur Fromager du Monde. Une double consécration qui marque l’émergence du savoir-faire fromager africain sur la scène internationale.

Lors du Mondial des Fromagers 2025 qui s’est tenu du 14 au 16 septembre à Tours, en France, l’Algérie a réalisé un exploit. En effet, Liticia Sellah, meilleure fromagère d’Algérie 2024, a remporté une distinction prestigieuse pour un fromage algérien. Une première pour le continent africain.

Une médaille de bronze qui consacre l’excellence du terroir algérien

Le Mondial des Fromagers, qui réunit l’élite mondiale des artisans fromagers depuis plus de dix ans, a permis à l’Algérie de s’illustrer avec éclat, confirmant le dynamisme et la montée en puissance du secteur fromager algérien, encore méconnu sur la scène internationale. L’Algérie a démontré qu’elle a toute sa place sur le podium de l’excellence fromagère mondiale en décrochant une médaille de bronze pour son fromage « Champs de Fleurs », produit par la fromagerie Sersou.

Cette fromagerie artisanale met en valeur le lait de ses brebis et vaches laitières, incarnant le respect du terroir algérien et une approche nouvelle et innovante de la transformation laitière. Face à des concurrents venus des quatre coins du monde, la médaille de bronze obtenue par le fromage « Champs de Fleurs » est une reconnaissance du savoir-faire artisanal algérien. Mais c’est aussi un signal fort pour les producteurs locaux qui voient ainsi la possbilité de développer leur commerce à l’internaitonal. Cette distinction valorise le patrimoine laitier algérien et, plus important encore, stimule la nouvelle génération d’artisans. En outre, cette reconnaissance de l’artisanat algérien est confirmée par les médailles obtenues récemment à Londres par le producteur du miel La Miéllée.

Liticia Sellah, pionnière africaine dans l’univers fromager mondial

L’Algérie, à travers la participation de Liticia Sellah, meilleure fromagère d’Algérie 2024, a ouvert une nouvelle page pour l’éclosion et la promotion du talent féminin africain dans tous les corps de métiers. Elle est devenue la première femme africaine à concourir au très sélectif concours du Meilleur Fromager du Monde. Grâce à cette première participation historique, elle devient une pionnière africaine sur la scène mondiale.

Liticia Sellah incarne la nouvelle génération d’artisans passionnés, rigoureux et ancrés dans leur culture. Son travail a su allier techniques modernes, créativité et respect des traditions algériennes. Cette participation inédite symbolise l’émergence de l’Afrique dans une discipline alimentaire habituellement dominée par l’Europe et permet de valoriser le savoir-faire algérien dans cet univers exigeant.

Grâce à ces distinctions, l’Algérie démontre que l’Afrique possède les atouts nécessaires pour être membre à part entière et s’imposer dans l’univers exigeant de la gastronomie mondiale.

Ces succès ouvrent la voie à une reconnaissance accrue des talents africains et encouragent l’innovation dans le secteur agroalimentaire du continent.