Mohammed VI, quand le roi du Maroc décidait de ne plus fêter son anniversaire

C’est ce lundi 21 août 2023 que le roi du Maroc fête ses 60 ans d’existence. Une commémoration sans célébration aucune, car le roi en a ainsi décidé. Flash-back.

Alors qu’il devait fêter ses 56 ans, le 21 août 2019, le roi du Maroc avait décidé de ne plus organiser la cérémonie officielle célébrant son anniversaire. Nous sommes en mi-août 2019. Un communiqué du ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie venait de rendre publique l’information. Une triste nouvelle pour les Marocains, alors habitués à passer cette journée commémorative dans une ambiance festive.

Mohammed VI chamboule TOUT

« Sur instructions du roi Mohammed VI, les festivités officielles marquant le 56ème anniversaire du souverain n’auront pas lieu. La décision vaut également pour les années à venir », avait précisé Rabat, sans donner plus de détail. Pourtant, chaque 21 août était organisée la « Fête de la jeunesse ». Une célébration homologuée, depuis le règne du roi Hassan II. Seulement, à un moment donné, son successeur et fils, Mohammed VI, avait décidé de tout chambouler.

Lire : Maroc : Mohammed VI toujours hanté par Lalla Salma

En effet, déjà pour la dernière Fête du Trône, qui marquait les 20 ans de règne de Mohammed VI, en 2019, le Palais royal avait appelé les Marocains à une commémoration « normale, sans célébrations supplémentaires ou spéciales ». Pourtant, en 2017, Mohammed VI avait organisé une grande réception pour fêter son anniversaire. Ce, en présence d’une foule de représentants du monde politique, diplomatique et militaire.

Une séparation douloureuse avec Lalla Salma ?

Et en 2018, les célébrations de la Fête de la Jeunesse coïncidaient avec l’Aïd el-Adha. 2018, c’est aussi l’année de l’annonce du divorce entre le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma. Et depuis cette année, le roi a mis fin à cette célébration. La conséquence d’une séparation sans nul doute douloureuse pour le roi ? Rien n’est moins sûr. On sait toutefois que le roi du Maroc a beaucoup changé, depuis le divorce.

Outre le fait d’avoir un temps eu des fréquentations étranges, notamment les frères Azaïtar, le roi inquiète dans son pays et à l’international. En effet, depuis lors, Mohammed VI perd, chaque jour qui passe, de sa superbe. Aux dernières nouvelles, le souverain serait atteint de sarcoïdose, qui le ronge. Sur les dernières images, le roi marocain est apparu très amaigri, mais aussi très affaibli.