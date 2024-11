Mohammed VI félicite Donald Trump et confirme la solidité de l’axe Maroc-Etats-Unis-Israël

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Donald Trump, rappelant l’amitié solide et les relations stratégiques qui lient le Maroc aux États-Unis et à Israël. Ce message met en avant les vœux de prospérité du Roi pour le peuple américain et célèbre la coopération historique entre les deux nations, ancrée dans la confiance et les échanges bilatéraux.

Ce message de félicitation de Mohammed VI à Donald Trump, quelques heures après sa nouvelle élection à la présidence des États-Unis, s’inscrit dans le prolongement d’une alliance qui s’est intensifiée ces dernières années autour du double dossier du Sahara occidental et d’Israël. Le 10 décembre 2020, en effet, celui qui venait de perdre l’élection mais qui était encore président américain avait annoncé que le Maroc allait normaliser ses relations diplomatiques avec Israël par un Tweet. « Une autre avancée HISTORIQUE, aujourd’hui ! Nos deux GRANDS amis, Israël et le royaume du Maroc, ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques – un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient ! », avait-il alors déclaré sur Twitter (désormais X).

Cette déclaration avait marqué une étape significative dans la diplomatie régionale et a permis au Maroc de bénéficier, en contrepartie, d’un soutien décisif de la part des États-Unis sur le dossier du Sahara occidental. Un enjeu territorial majeur pour Rabat qui n’a pas modifié sa politique de normalisation depuis, malgré le conflit Israélo-palestinien.

Le dossier du Sahara occidental central

En échange de cette normalisation avec Israël, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un geste inédit qui a cimenté les relations entre les trois pays. Mohammed VI a réaffirmé l’importance de ce partenariat tripartite pour aborder les questions de paix, de sécurité et de coopération économique.

Dans son message de félicitations à Trump, le Roi a mis en avant le dialogue ouvert sur les sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun, soulignant l’engagement du Maroc à collaborer avec les États-Unis et Israël pour relever les défis mondiaux, notamment la lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité au Moyen-Orient.

Ce message de félicitations, bien plus qu’un simple geste protocolaire, incarne la reconnaissance du Maroc pour le soutien stratégique des États-Unis et reflète l’impact durable de la diplomatie de Trump sur les relations maroco-américaines et maroco-israéliennes, créant ainsi une alliance qui veut façonner la géopolitique de la région.