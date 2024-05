Mohammed VI dans la tourmente après la fuite de 13 imams envoyés en mission ramadan en Europe

Un fait divers étrange et inquiétant secoue le Maroc et qui met le roi Mohammed VI mal à l’aise. 13 imams, dépêchés en Europe par le ministère des Affaires religieuses pour le mois de Ramadan, ont disparu au moment de leur retour au pays. Ces hommes, pourtant sélectionnés selon des critères stricts, semblent s’être volatilisés sans laisser de trace.

Des profils atypiques et des motivations troubles

Les imams disparus, tous titulaires de diplômes universitaires (licence, master, voire doctorat), étaient rémunérés par le gouvernement marocain et bénéficiaient d’un voyage aller-retour tous frais payés pour accomplir leur mission. Pourtant, ils ont choisi de ne pas rentrer au Maroc, laissant derrière eux leurs familles, leurs emplois et leur pays.

Selon les médias marocains, ces imams partageaient un point commun : ils étaient célibataires et sans enfants. Cette information a conduit le ministère des Habbous et des Affaires islamiques à durcir les conditions de sélection pour les missions futures. Désormais, les imams devront être mariés et pères de famille pour pouvoir prétendre à un tel voyage.

Des spéculations et des zones d’ombre

Les motivations derrière ces disparitions restent floues. Certains évoquent la recherche d’une vie meilleure en Europe, tandis que d’autres avancent des hypothèses plus radicales, liées à l’extrémisme religieux ou à des réseaux de clandestins. Le ministère marocain, quant à lui, se montre rassurant et assure qu’une enquête est en cours pour retrouver les imams disparus. Il souligne également que ce type d’incident est rare et que les missions ramadan se déroulent généralement sans problème.

Un fait divers qui soulève des questions sur le processus de sélection, le contrôle des imams envoyés en mission et les motivations profondes de ces disparitions. En Europe, les questions fusent de partout et cette disparition installe une certaine inquiétude. Au Maroc, c’est un malaise profond au palais royal. Car, à travers cette disparition des imams qui ont pris la tangente, c’est l’image même du royaume qui se retrouve écornée. De quoi mettre le roi Mohammed VI mal à l’aise.