Mocro Maffia : Fin de cavale à Madrid pour trois tueurs à gages interceptés en route vers le Maroc

La traque n’aura duré que 72 heures. Dans un coup de filet spectaculaire, la Police nationale espagnole a interpellé à Madrid trois hommes suspectés d’être des tueurs à gages de la redoutable Mocro Maffia. Après une tentative d’exécution en Belgique, le trio tentait de rallier le Maroc via l’Andalousie.

La coopération policière européenne vient de frapper un grand coup et de démontrer son efficacité. C’est, en effet, à Madrid dans le quartier huppé de Salamanca, en plein cœur de la capitale espagnole, que la cavale de trois malfaiteurs a pris fin.

Les trois individus, considérés comme extrêmement dangereux, ont été cueillis par les agents espagnols alors qu’ils pensaient avoir échappé aux radars belges.

De Genk à Madrid : chronique d’une exécution ratée

Les faits remontent au 15 décembre dernier à Genk, dans le nord-est de la Belgique. La cible ? Un narcotrafiquant rival de 24 ans. La méthode ? Une fusillade en pleine rue. La victime a été atteinte par quatre à cinq balles, dont l’une a traversé son corps de part en part. Miraculeusement, aucun organe vital n’a été touché, et le jeune homme a survécu à ses blessures.

Immédiatement après le crime, les suspects ont mis en œuvre un plan de fuite audacieux mais risqué : traverser la France et l’Espagne pour atteindre Algésiras. Leur objectif était d’embarquer sur un ferry direction le Maroc afin de se mettre hors de portée de la justice européenne. Pour ce périple, ils utilisaient le véhicule de la mère de deux d’entre eux afin d’être plus discret.

Une coopération policière éclair

La réaction des autorités belges a été fulgurante. Grâce au travail de la Police judiciaire fédérale du Limbourg, les suspects ont été identifiés rapidement. Le parquet a émis un mandat d’arrêt européen en urgence, signalant aux forces de l’ordre espagnoles l’arrivée imminente d’individus « violents et potentiellement armés« .

Cette alerte a permis à la police espagnole de localiser et neutraliser le trio à mi-parcours, avant qu’ils ne puissent atteindre la côte andalouse.

Le « Sicariat » : la nouvelle arme de la Mocro Maffia

Cette arrestation met en lumière une évolution inquiétante de la Mocro Maffia. Ce réseau criminel, qui a fait des ports d’Anvers et de Rotterdam les principales portes d’entrée de la cocaïne en Europe, ne se limite plus au simple trafic. Une branche entière de l’organisation s’est spécialisée dans le « sicariato », l’assassinat sur commande.

Ainsi, la guerre de territoire pour le contrôle du marché de la drogue a plongé la Belgique dans une spirale de violence inédite :

92 fusillades liées au narcotrafic recensées à Bruxelles en 2024.

Un bilan lourd de neuf morts et 48 blessés sur la seule année écoulée.

Une violence endémique qui place désormais la capitale européenne au même rang que Marseille en termes de règlements de comptes.

Des connexions avec l’affaire Vidal-Quadras

Les profils arrêtés à Madrid ne sont pas de simples exécutants isolés. Selon la presse espagnoles, les enquêteurs pensent qie cette branche du sicariat serait liée à d’autres dossiers retentissants. Notamment la tentative d’assassinat de l’homme politique espagnol Alejo Vidal-Quadras en novembre 2023, ou encore l’évasion spectaculaire du criminel « El Pastilla » de la prison d’Alcalá-Meco.

L’organisation fonctionne comme une véritable entreprise du crime : les contrats sont rémunérés de 4 000 euros à plusieurs centaines de milliers d’euros, selon le statut de la cible.

Actuellement incarcérés en Espagne, les trois suspects attendent leur extradition vers la Belgique. Ils devront répondre de « tentative d’assassinat en bande organisée » devant le juge d’instruction de Tongres, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier les commanditaires de cette guerre des clans qui ensanglante l’Europe.