Mercato de l’ASSE : La Surprise Kebbal au Lieu de Delort et Zorgane

Alors que l’AS Saint-Étienne se prépare pour son retour en Ligue 1, les attentes étaient tournées vers le recrutement des internationaux algériens Andy Delort et Adem Zorgane. Cependant, une surprise pourrait bien émerger avec l’intérêt croissant pour un autre Fennec, Ilan Kebbal, milieu de terrain du Paris FC.

Ilan Kebbal, 25 ans, est né à Marseille puis a été formé aux Girondins de Bordeaux. Passé ensuite par Reims et Dunkerque, il est depuis deux ans dans la capitale française. Il a connu une saison remarquable avec le Paris FC en Ligue 2, inscrivant 6 buts et délivrant 10 passes décisives. Malgré son contrat jusqu’en 2026 et son souhait initial de rejoindre Bordeaux, l’intérêt de l’ASSE, qui le suivait déjà avant la montée en Ligue 1, pourrait le faire changer d’avis. Les Verts, qui suivaient Delort et Zorgane, pourraient donc finalement se pencher sur un autre Fennec. Son coût estimé à environ 3 millions d’euros représente un investissement attractif pour Saint-Étienne qui cherche à renforcer leur milieu de terrain.

AS Saint-Étienne : Un club en renaissance

Après une saison de lutte en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a réussi à décrocher sa place en Ligue 1 à l’arraché en barrage, face au FC Metz. Avec en parallèle un changement de présidence et d’actionnaire, c’est ainsi le début d’une nouvelle ère pour le club. Historiquement l’un des clubs les plus titrés du football français, avec dix titres de champion de France, l’ASSE vise à retrouver sa gloire passée, celle de Rachid Mekhloufi, Salif Keita ou plus récemment Aubameyang. La montée en Ligue 1 a ravivé l’enthousiasme des supporters, le Peuple Vert, et le club souhaite capitaliser sur cette dynamique positive.

Stratégie de renforcement et ambitions

La signature potentielle de Kebbal s’inscrirait dans une stratégie de renforcement clé pour la saison à venir. En plus de son talent offensif, Kebbal apporterait de l’expérience et de la créativité au milieu de terrain stéphanois.

L’ASSE, sous la direction de Kilmer Sports, devenu l’unique actionnaire de l’AS Saint-Étienne, et sous la gouvernance de son nouveau président, Ivan Gazidis, ancien manager d’Arsenal et du Milan AC, l’équipe vise non seulement à maintenir sa position en Ligue 1, mais aussi à construire une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures formations du championnat. En se concentrant sur des jeunes talents prometteurs, le club espère créer une équipe dynamique et performante.