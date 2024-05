Mayotte : un enfant succombe au choléra, première victime de l’épidémie

Un enfant de trois ans est décédé à Mayotte des suites du choléra, marquant le premier décès lié à cette épidémie qui frappe le département français depuis la mi-mars.

Originaire du quartier de Koungou, où plusieurs cas de choléra avaient déjà été recensés, l’enfant a succombé à la maladie diarrhéique aiguë causée par une bactérie présente dans l’eau ou les aliments contaminés. D’après les autorités sanitaires, 58 cas de choléra ont été confirmés à Mayotte au 6 mai, dont six encore actifs.

Pour endiguer la propagation de la maladie, une campagne de vaccination a été lancée et plus de 4 000 personnes ont déjà reçu le vaccin. Malgré ces efforts, le choléra continue de se propager, favorisé par les conditions d’hygiène précaires et le manque de moyens dans le système de santé local.

Estelle Youssouffa, députée de Mayotte, a dénoncé « une honte collective et une catastrophe sanitaire » suite au décès de l’enfant, soulignant que le choléra est une maladie mortelle qui s’enracine dans un département français « désert médical ».

Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est attendu à Mayotte les 9 et 10 mai pour une visite déjà prévue de longue date.